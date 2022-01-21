E-Spor Takımı Thunderbolts Gaming Kurucusu “Oyun Sektörü Pandemiden En Az Etkilenen Sektör Oldu!”

Oyun sektörünün pandemiden en az etkilenen sektörlerden biri olduğunu ifade eden Thunderbolts Gaming Kurucusu Hüseyin Can Yıldırım, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Pandemide insanların evlere kapanması, mobil oyunlara büyük ilgi gösterilmesini sağladı. Evde sıkılan kişilerin büyük bir kısmı, oyun oynayarak gündelik hayatın stresinden uzaklaşma şansı elde etti. Bu nedenle oyun sektörünün pandemide daha da geliştiğini söyleyebiliriz.”

Evlere Kapanan Kişiler, Oyunlara Büyük İlgi Gösterdi

Pandemide oyun sektörünün gelişimine yönelik açıklamalarda bulunan Hüseyin Can Yıldırım, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “2019 yılında koronavirüsün Çin'de görülmesi ve ardından tüm dünyaya yayılması, çok farklı bir sürece girilmesine neden oldu. Pandemide gelen kısıtlamalar ve yasaklamalar, insanların evlerine kapanmasına sebebiyet verdi. Bu nedenle birçok sektör, bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilendi. Fakat oyun sektörünün pandemide çok daha gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Çünkü evlere kapanan insanlar, özellikle mobil oyunlara büyük bir ilgi gösterdi. Bu ilginin devam ettiğini söyleyebiliriz.”

Oyun Sektörü Pandemiden Oldukça Az Etkilendi

Oyun sektöründe pandemi döneminde de genç girişimcilerin çalışmalarda bulunduğunu ifade eden Hüseyin Can Yıldırım, “Genç girişimcilerin katkısı çok önemli. Bu durumun ne denli önemli olduğunu pandemi döneminde bir kere daha anladık. Oyun sektöründe çalışmalarını sürdüren genç girişimciler, sektörün çok daha efektif bir şekilde ilerlemesine katkıda bulundu. Bu bağlamda genç girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini tekrar hatırlatmakta fayda var.” ifadelerinde bulundu.

2022 Yılı Oyun Sektörünün Gelişmeye Devam Ettiği Bir Yıl Olacak

Sektörün 2022 yılındaki seyriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Can Yıldırım, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “2021 yılında normalleşme sürecinin başlaması, birçok sektör adına olumlu bir gelişmeydi. Her ne kadar pandemi döneminden en az etkilenen sektör oyun sektörü olsa da normalleşmenin bizim sektör adına da önemli olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra sektörel yatırımların 2022 yılında artacağını ve çok daha önemli atılımların gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Biz de Thunderbolts Gaming olarak çalışmalarımızı çok yoğun ve sistemli bir şekilde sürdürüyoruz. Böylelikle sektörün gelişmesi adına kendimizce önemli çalışmalarda bulunduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Güçlü bir ekimiz var, bu nedenle gerçekten çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum.” .