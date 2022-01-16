Dünyanın en tehlikeli hacker grubu dağıtıldı

Uluslararası şirketlerden, Amerikan başkanlarına kadar birçok kişi ve kuruma yönelik siber saldırıda bulunan REvil -Ransomware Evil- resmen yok oldu. Rusya Federasyonu Güvenlik Servisi’nin yaptığı açıklamada çetenin yapılan operasyonla dağıldığı açıklandı.

Rusya tarafından yakalanan ve üyelere tutuklanan REvil grubu, şimdi de dağıtıldı. Dünyanın en büyük fidye yazılım çetesi olan REvil'in dağıtıldığı haberi, teknoloji devlerine rahat bir nefes aldırdı. Fidye yazılımları ile adını duyuran siber korsanların mal varlığına da el kondu. İşte detaylar…

Rusya Federasyonu Güvenlik Servisi 600 bin dolar kripto para, 426 milyon ruble olmak üzere toplamda 5.5 milyon dolara el koydu.

Güvenlik Servisi bunun yanında 20 adet premium arabaya da el koyduğunu açıkladı.

REvil, geçen sene federal tatilde üretimin durmasını fırsat bilerek dünyanın en büyük et firması olan JBS'ye büyük fidye yazılım saldırısında bulunmuştu.

Çete, yine geçtiğimiz yaz tarihin en büyük siber saldırısı olarak bilinen Kaseya saldırısını gerçekleştirmişti.

Geçen yaz gerçekleşen saldırılardan sonra büyük firmalar oldukça tedirgin oldu.

REvil'in bu saldırılarına BlackMatter deniyor. Rus devleti ve FSB'nin operasyonlar hakkında ayrıntılı bilgi verip vermeyeceği belli değil.

Tutuklandıktan sonra dağıtılan çetenin ardından insanlar artık rahat bir nefes aldı. Grubun tekrardan bir araya delip gelmemesi ise belirsiz.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.