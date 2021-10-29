Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

İnternet hız testi ölçüm platformu Speedtest, Eylül 2021 internet hızı raporunu yayınladı. Yayınlanan veriler, dünya genelindeki geniş bant internet indirme ortalamasının 113.25 Mbps olduğunu gözler önüne seriyor. İşte raporda yer alan önemli istatistikler...

İnternet hız testi konusuda milyonlarca kullanıcının tercih ettiği platformların başında gelen Speedtest, eylül ayına ilişkin internet hız verilerini açıkladı. Platform tarafından açıklanan veriler, dünya genelindeki geniş bant indirme hızı ortalamasının 113.25 Mbps, yükleme hızı ortalamasının ise 62.45 Mbps'ye ulaştığını gözler önüne seriyor. Mobil internet verilerine baktığımızda ise ortalama indirme hızı 63.15 Mbps, yükleme hızı ise 13.37 Mbps olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Geniş bant internet söz konusu olduğunda dünyanın en iyi ülkesi, Monaco. Zira bu ülkedeki ortalama indirme hızı, 261.82 Mbps olarak kayıtlara geçmiş durumda. Mobil internet konusunda en yüksek hızın sunulduğu ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri. Körfez ülkesinde yaşayan insanlar, 238.06 Mbps indirme hızlarını görüyorlar.

Dünyanın en hızlı internetini sunabilen ülkeler şöyle:

Mobil ve geniş bant internet Eylül 2021 indirme ve yükleme hız ortalamalarını görüyorsunuz. Sol taraftaki şekil mobil bağlantı, sağ taraftaki şekilse geniş bant internet verilerini göstermektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri (238.06 Mbps)

Güney Kore (202.61 Mbps)

Norveç (177.72 Mbps)

Katar (172.18 Mbps)

Çin (165.38 Mbps)

Kuveyt (157.18 Mbps)

Suudi Arabistan (155.97 Mbps)

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (144.64 Mbps)

Bulgaristan (142.27 Mbps)

İsviçre (135.70 Mbps)

En yüksek hızlı geniş bant internet sunan ülkeler:

Monaco (261.82 Mbps)

Singapur (255.83 Mbps)

Hong Kong (254.70 Mbps)

Romanya (232.17 Mbps)

İsviçre (229.96 Mbps)

Danimarka (227.91 Mbps)

Tayland (225.17 Mbps)

Şili (217.60 Mbps)

Fransa (214.04 Mbps)

Güney Kore (212.57 Mbps)



Eylül 2021'de Türkiye'deki internet hız durumu nasıldı?

Speedtest'in yayınladığı verilere göre Türkiye'deki mobil internet indirme hızı ortalaması, 48.85 Mbps. Bu da bizi, 138 ülke arasında 55. sıraya yerleştiriyor. Hemen üzerimize Letonya, Güney Afrika ve Sırbistan yer alırken altımızda ise İsrail, Karadağ ve Jamaika bulunuyor.

Ülkemiz, geniş bant internet konusunda ise mobil internetten daha kötü bir durumda yer alıyor. Zira Türkiye'deki geniş bant internet indirme hız ortalaması 43.48 Mbps olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu ortalama, Türkiye'yi 181 ülke arasında 91. sıraya yerleştiriyor. Hemen üzerimizde Arnavutluk, Özbekistan ve Laos, altımızda ise Kuzey Makedonya, Madagaskar ve Fildişi Sahili bulunuyor...

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.