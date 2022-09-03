Dünyanın 'en çok nefret ettiği' mobil uygulamalar belli oldu

Mobil uygulamalar hakkında yapılan yeni araştırma ''en nefret edilen mobil uygulamaları'' ortaya çıkardı

Electronics Hub uzmanları, sosyal medya uygulamalarına karşı duyguları değerlendirmek için Twitter verilerini analiz etti ve dünyanın en nefret edilen uygulamalarını ortaya çıkardı…

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 145 ülkeyi kapsayan analizde toplam 87 tane sosyal medya, flört, mobil oyun, eğlence, kripto para birimi ve para transferi uygulamasıyla ilgili 3 milyondan fazla tweet incelendi. Bir tweetin olumlu, olumsuz veya tarafsız bir duyguya sahip olduğunu belirleyen HuggingFace Duygu Analizi aracı kullanılarak olumsuz tweetlerin yüzdesi hesaplandı. Buna göre ülke ülke bakıldığında oyun uygulaması Roblox, tüm dünya genelinde ise flört uygulaması Hinges en nefret edilen uygulamalar listesinde başı çekiyor.

- Dünya en çok flört uygulamalarından nefret ediyor

- Mobil oyunlar genel olarak daha az olumsuz yorum alsa da Roblox 21 ülkede en çok eleştiri alan uygulama oldu.

- Hinge ilgili atılan tweetlerin yüzde 34,4'ü olumsuz/eleştirel yorumlar içeriyor.

- Kategori bazında bakıldığında ise en nefret edilen ilk üçü; flört uygulamaları, para transferi uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları oluşturuyor.

- Flört uygulamaları hakkında atılan tweetlerin yüzde 17,8'i olumsuz.

- Bazı ülkelerin paylaşımlarına genel olarak olumsuz yorumlar hakim. New Jersey, İrlanda , Trinidad ve Tobago, Yeni Zelanda ile Jamaika gibi ülkelerde uygulamalarla ilgili her 5 tweetten 1'i olumsuz.

- Kategori bazında bakıldığında ise en çok nefret edilenler sosyal medyada platformu Facebook Messenger, para transfer uygulaması Zelle, mobil oyun Homescapes, eğlence platformu Disney+, flört uygulaması ise OkCupid oldu.

Türkiye Twitter'dan şikayetçi…

Türkiye'ye verilerine baktığımızda ise en çok nefret edilen sosyal medya uygulamasının Twitter olması dikkat çekiyor. Liste kategorilere şöyle sıralanıyor:

- Genel: Roblox

- Sosyal medya: Twitter

- Kripto: Uphold

- Flört: OkCupid

- Eğlence: Steam

- Oyun: Genshin Impact

- Para Transferi: Wise

Komşu ülkelerin tercihi benzeşiyor

Belirli uygulamalara yönelik olumsuz tutumlardaki benzerlikler, en çok nefret edilen uygulama ve kategorileri belirgin hale getiriyor. Örneğin Steam; Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya, Venezuela, Brezilya, Peru, Şili, Arjantin ve Uruguay'da en nefret edilen eğlence uygulaması. Plenty of Fish; Fransa, İtalya ve İspanya'da en nefret edilen flört uygulaması. Voyager; ise Çin, Moğolistan ve Japonya'da en çok nefret edilen kripto uygulaması. Öte yandan dünyanın farklı kesimleri bazı kripto uygulamalarına karşı özel bir hoşnutsuzluğa sahip olsa da, genel olarak dünya, Cash App'in oldukça sinir bozucu olduğu konusunda hemfikir…

Kullanıcıların indirdiklerine pişman olduğu uygulamalar

Kendinizi sürekli aynı uygulamayı kaldırıp yeniden yüklerken buluyorsanız, yalnız değilsiniz. Analize not düşülen Tune verilerine göre, tüm uygulama indirmelerinin yaklaşık yüzde 42'si önceden silinmiş uygulamaların yeniden yüklenmesinden ibaret.