Dünyanın en büyük telefon üreticisi belli oldu: Samsung tahtını kaptırdı

Dünyanın en büyük telefon üreticisi sonunda belli oldu. Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu defa geri planda kaldı. Apple küresel çapta akıllı telefon satışlarının yüzde 22 gibi bir bölümünü ele geçirdi.

Birçok kişiye dünyanın en büyük telefon üreticisi sorulduğunda muhtemelen Samsung cevabı daha çok verilecektir. Fakat ortaya çıkan bazı araştırma raporları bu durumun değiştiğini gösteriyor. Samsung tahtını başka şirketlere kaptırdı.

Çeşitli analiz firmaları tarafından yapılan çalışmalarda da yine benzer sonuçların ortaya çıktığını görüyoruz. 2021 yılının dördüncü çeyreği bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Ortaya çıkan son araştırma raporlarına göre geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satış verileri Apple lehine gerçekleşti. Böylece Samsung birinci sıradaki yerini kaybetti.

Dünyanın en büyük telefon üreticisi

Küresel çapta büyük kriz yaşanıyor. Bu krizin üzerine çip üretim sorunları eklenince hiçbir şirket için kolay bir dönem olmadığını söyleyebiliriz. Fakat Apple büyüme rekorları kırmayadevam ediyor. Şirket 2021 yılının son çeyreğinde Samsung markasını geçmeyi başardı.

Böyle bir sonuç elde edilmesinde en büyük pay hiç şüphesiz iPhone 13 cihazına ait. Şirketin 2021 yılının sonbaharında tanıttığı bu akıllı telefon modeli büyük bir rağbet gördü. Böylece Apple küresel çapta akıllı telefon satışlarının yüzde 22 gibi bir bölümünü ele geçirdi. Samsung ise yüzde 20 ile ikinci sırada yer alıyor. Onun hemen ardından sırasıyla Xiaomi, OPPO ve Vivo geliyor.

Samsung'un akıllı telefon satış rakamları şaşkınlık yarattı

Dünyanın en büyük telefon üreticisi ünvanı böylece Apple'ın oldu. Samsung hem amiral gemisi modellerde hem de alt segmentte kan kaybetmeye devam ediyor. Üst segment baz alındığında Apple markasına unvanını kaptırdı. Alt segmentte ise Xiaomi satış rekorları kırmaya devam ediyor. Bakalım önümüzdeki yıllarda bu rekabet nasıl sonuçlanacak.

Kaynak: donanimgunlugu.com .