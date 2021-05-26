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Dünyada taktik SİHA kullanan tek polis teşkilatı Türkiye'de

Dünya'da taktik SİHA kullanan tek polis teşkilatı olan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi, 24 saat havada devriye atan S/İHA'larla terörden asayişe, trafikten kaçakçılığa aktif kullanılarak polislerin havadaki gözü oldu. S/İHA'ların aktif kullanımı sonrasında 2016'dan bu yana 317 terör örgütü üyesi ile 10 bombalı araç etkisiz hale getirilirken, 60 örgüt üyesi de sağ yakalandı.

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26.05.2021 11:10:14
Dünyada taktik SİHA kullanan tek polis teşkilatı Türkiye'de

Sabah gazetesi muhabiri Halit Turan'ın derlediği verilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, İHA ve SİHA unsurları ile istihbarat, terör, narkotik, kaçakçılık, asayiş, trafik, orman yangını, doğal afet ile mücadele gibi birçok alanda görev yapıyor. Yerdeki ekiplerle koordineli olarak faaliyet yürüten S/İHA'lar, 81 ilde aktif olarak kullanılıyor. Özellikle terörle mücadele kapsamında PKK üyelerinin şehir bağlantıları, buluşmaları havadan polisin gözü İHA'larla adım adım takip ediliyor.

SİHA KULLANAN TEK TEŞKİLAT

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kırsalda ve sınır ötesi operasyonlarda aktif olarak kullanılan SİHA'lar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde polis teşkilatı tarafından da aktif olarak kullanılıyor. Dünyada taktik SİHA kullanan tek Emniyet teşkilatı olan Türk polis teşkilatı, S/İHA'larla terörle mücadelede 2016'dan bugüne kadar 317 bölücü terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirirken, 60 terör örgütü üyesini de canlı olarak ele geçirdi. Terör örgütü tarafından kullanılan 40'a yakın sığınak, mağara ve 10'a yakın bombalı araçta tespit edilerek imha edildi.

4 TON UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

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S/İHA'lar, terörle mücadelenin yanında Kaçakçılık ve Narkotik Suçları ile mücadele kapsamında da polis teşkilatına katkı sağladı. Son 5 yılda, İHA'lar ile yapılan operasyonlarda 4 ton uyuşturucu madde, 25 bin paket kaçak sigara ve 80 kilo da kaçak tütün ele geçirildi. Ayrıca, 172 yasadışı göçmen de yapılan takiple yakalandı.

81 İLDE İHA BÜROLARI KURULDU

S/İHA'ların yanında 81 ilde kurulan İHA Büro Amirlikleri de muhtelif sınıflardaki drone ile Trafik uygulamasındaki ihlallerin tespit edilmesi, Asayiş uygulamaları ve koronavirüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında yer ekiplerini yardım ediyor. Son iki ayda drone'la yapılan trafik denetimlerinde 25 bine yakın trafik ihlali tespit edilirken, 600 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ceza verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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