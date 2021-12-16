Dünya'ya çarpma riski en yüksek göktaşı belirlendi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) araştırmacıları, Dünya'ya çarpma riski en yüksek göktaşını belirledi. 2021 QM1 adı verilen göktaşın en yüksek risk taşıdığı tarih, 2 Nisan 2052 olarak belirlendi. Ancak bu tarihte de Dünya'ya çarpma olasılığı 3 bin 322'de bir.

28 Ağustos 2021'de tespit edilen ve 2021 QM1 adı verilen göktaşı, 1302 nesnenin bulunduğu risk listesinde ilk sırada.

ESA, gezegene çarpma şansı sıfır olmayan, Dünya'ya yakın nesnelerin listesini tutuyor.

Birçok yeni asteroidin eklenmesi ve çıkarılması nedeniyle bu liste aslında epey hareketli.

Öte yandan 2021 QM1, listenin başında olmasına rağmen çok az bir risk teşkil ediyor.

Asteroidin en yüksek risk taşıdığı tarih, 2 Nisan 2052 olarak belirlendi. Ancak bu tarihte de Dünya'ya çarpma olasılığı 3 bin 322'de bir.

Başka bir deyişle göktaşının gezegenle çarpışmama olasılığı yüzde 99,9'dan daha yüksek.

Üstelik bilim insanları, çapı yaklaşık 50 metre olan göktaşının çarpışma durumunda bile çok fazla zarara neden olmayacağını söylüyor.

Buna göre göktaşının boyutu, 2013'te Rusya üzerinde atmosfere girerken beklenmedik bir şekilde patlayan göktaşıyla hemen hemen aynı.

Çelyabinsk bölgesinin 15 ila 20 kilometre üzerinde patlayan meteor, bir şok dalgası yaratarak binaların pencerelerinin patlamasına neden olmuş ve olayda 1500 kişi ufak yaralar almıştı.

Meteor patlaması çarpıcı görüntüler de oluşturmuştu.

Risk listesinde yer alan diğer yeni asteroidin adı da 2021 GX9. Bu göktaşı QM1'den daha küçük ve 16 Nisan 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali 14 bin 534'te bir.

Uzmanlara göre bu tür asteroitlerden endişelenmeye gerek yok. Zira asıl tehlikeli olanlar, gökbilimcilerin tespitte zorlandığı kör noktalardan gelenler.

Rusya'yı 2013'te alarma geçiren göktaşı da atmosfere fark edilmeden girmişti.

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.