Dünya onu konuşuyor! Türkiye'nin Elon Musk'ı..

Deniz Baran Karagöz, Darüşşafaka Lisesi 10. sınıf öğrencisi. En büyük tutkusu yapay zeka üzerine çalışmak. Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılıyor. Son olarak Münih’teki Uluslararası Makeathon Yarışması’na katılan tek liseli oldu ve tüm dikkatleri üzerine çekti

Deniz Baran Karagöz önceki hafta Münih'te yapay zeka odaklı iş fikirlerinin ortaya konulduğu; Microsoft, Siemens, Google, IBM gibi firmalar tarafından desteklenen ve Avrupa'nın en itibarlı yarışmalarından biri olarak görülen uluslararası bir yarışmaya katıldı. Yaptığı projelerle dünyanın ilgisini çekti.

Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı, Deniz'in başarısını yazdı:

Yarışmanın adı Makeathon'du ve Deniz bu yarışmaya katılan en küçük yarışmacıydı. Ekibinde 3 Alman, bir Kolombiyalı üniversite öğrencisi olan Deniz, yarışma sonunda ilk üçe giremedi ama herkesin dikkatini çekti. Çünkü dünyanın farklı ülkelerinden 200'e yakın kişinin katıldığı yarışmada, ortaöğretim düzeyinde katılmaya hak kazanan tek öğrenci oydu. Öğretmenleri, “Yarışmaya kimlerin katılacağı bir jüri tarafından belirleniyor. Deniz dışındaki katılımcıların çok büyük kısmı iş dünyasından lisans veya yüksek lisans mezunları. Kendisiyle gurur duyuyoruz” dedi.

TÜRKİYE İKİNCİSİ

Deniz'in yarışmadaki takımında toplam 5 katılımcı bulunuyordu. Yarışmada belli bir şehir ya da bölgede modern şehirleşme çözümlerini sürdürülebilirlik ekseninde tasarlamaya çalıştılar. Burada da genel olarak bir bölge fotoğrafı üzerinden, tamamen yapay zekayı kullanarak, o bölgenin insan ve bina yerleşimi açısından nasıl daha verimli kullanılabileceğini ortaya koyan bir sistem geliştirdiler. Bunu da yarışma süresi olan sadece 48 saatte gerçekleştirdiler. Bugün hala yarışmadaki takımıyla kontak halindeler ve bu projeyi daha da geliştirmenin ve ticarileştirmenin yollarını arıyorlar. Darüşşafaka Lisesi giriş sınavında Türkiye ikincisi olan Deniz Baran, yazılım ve yapay zeka geliştirme konularında kendini geliştirmeyi hedeflediğini, gelecekte yapay zeka mühendisliği okumak istediğini belirtiyor.

MAKEATHON YARIŞMASI NEDİR?

Münih Teknik Üniversitesi bünyesindeki Makeathon Plaftormu tarafından düzenlenen yarışmada adaylar belli bir zaman diliminde önceden belirlenmiş ihtiyaçlara yanıt veren yenilikçi ürünler çıkarmayı hedefliyor. Makeathon yapay zeka alanında, Avrupa'nın en itibarlı yarışmalarından biri. Microsoft, Siemens, Google, IBM gibi iş ortaklarının da destek verdiği platform tarafından düzenlenen etkinliklere, dünyanın dört bir yanından ortalama 250 yarışmacı katılıyor. Platformun yönetimini ise Technische Universität München'deki (TUM) öğrenciler üstleniyor.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.