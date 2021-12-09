Dünya hakkında bilmeniz gereken 5 şaşırtıcı gerçek

Araştırmacılar, yıllar boyunca Dünya hakkında oldukça şaşırtıcı gerçekler keşfetti ve bu keşiflerden bazıları daha önce gezegenimizle ilgili bildiğimiz tüm gerçekleri değiştirdi.

İnsanlar, evimiz dediğimiz küçük mavi gezegeni ve içinde bulunduğu güneş sistemini anlamakta oldukça yol kat etti, ancak hala cevaplanması gereken birçok soru var.

Araştırmacılar, yıllar boyunca Dünya hakkında oldukça şaşırtıcı gerçekler keşfetti ve bu keşiflerden bazıları daha önce gezegenimizle ilgili bildiğimiz tüm gerçekleri değiştirdi.

Bugün sizlere Dünya ile ilgili çok bilinmeyen 5 farklı gerçeği anlatacağız. Bunlardan bazıları henüz ilkokuldayken size gösterilen ve kafanızda oluşturulan bazı şeyleri bile değiştirebilir.

İşte Dünya hakkında bilmemiz gereken 5 şaşırtıcı gerçek:

1- Dünyanın ‘orantısız-eğik' çekirdeği

Yukarıda gördüğünüz sol tarafta yer alan görselde, Dünya katmanlarının yaygın olarak resmedilen görüntüsü yer alıyor. Kabuklar birbirinin üstünde ve eşit olarak dizilmiş ve merkezlerinde de bir çekirdek. Ancak soldaki resim tam olarak doğru değil. Son araştırmalarda Dünya'nın çekirdeği ile bir üst katmanı arasında oldukça büyük çıkıntılar olduğu saptanmıştır.

Aynı zamanda son araştırmalara göre Dünya çekirdeğinin bir tarafı diğer tarafından daha hızlı büyümektedir. Yani oldukça ‘dengesiz' bir çekirdeğe sahibiz. Dünya çekirdeği Hindistan ve Hint Okyanusu'na doğru çıkıntı yapmaktadır.

Tüm bunlara bakarak Dünya'nın önceden düşündüğünüzden daha az simetrik olduğunu anlayacaksınız.

2- Elementlerin kökeni

Big Bang, büyük yıldızlar, küçük yıldızlar, süpernovalar sonucu oluşmuş ve dünyamıza gelmiş, hatta laboratuvar ortamında üretilen elementleri duymuşsunuzdur. Peki Dünya'nın içinde olanlar? Yeni yapılan bir araştırmaya göre Dünya içerisindeki element üretimi sanılandan daha yüksek çıkmıştır. Üretilen elementlerin miktarı “oldukça önemli” olarak tanımlanır ve periyodik tablo aralığını demire kadar kapsar.

3- Dünyanın manyetik portalları

Bilimkurgunun en sevilen teması, yolcuları uzak diyarlara bağlayan uzay-zamanda olağanüstü bir açıklık olan “portallar”dır. Keşke gerçek olsalardı değil mi? Aslında bir nevi öyleler…

NASA'nın ” manyetik portallar ” olarak adlandırdığı , Dünya'nın manyetik alanı ile Güneş'in manyetik alanı arasında bir bağlantı vardır . Bu bağlantı insanları Güneş'e ışınlayamazken, ışık hızına yakın hızlarda proton, elektron ve iyon alışverişi yapabilir. Yukarıdaki görüntü, gezegenler arasındaki bağlantıları siyah beyaz karma çizgilerle göstermektedir.

Güneş bir yüklü parçacık patlaması fırlattığında, Dünya'ya ulaşması genellikle üç ila dört gün sürer, ancak manyetik portal patlama tarafından yüklenirse, parçacıklar Dünya'ya sadece birkaç dakika içinde ulaşabilir. Ek olarak, bu portallar tek yönlü bir yol değildir.

4- Güneş Döngüsü ve İklim Değişikliği

İklim değişikliği konusu gündeme geldiğinde pek değinilmeyen bir faktör de Güneş'in Dünya'nın iklimi üzerindeki etkisidir. Araştırmacılar yakın zamanda Güneş'in süper güneş patlaması döngüsünü Dünya'nın en yüksek iklim döngüleriyle ilişkilendirdiler. Bilim adamları, Güneş'ten gelen süper parlamaların daha önce Dünya genelinde büyük iklim değişimlerine ve hatta Dünya'nın dönüşünde anormalliklere neden olduğunu keşfetti.

5- Dünyanın giderek zayıflayan kalkanı

42.200 ila 41.500 yıl önce, Dünya, yaklaşık 250 yıl süren ve yaklaşık 440 yıl süren koruyucu manyetik alanının tersine çevrilmesini yaşadı. Tersine çevirme geçişi sırasında, manyetik alan akım gücünün sadece %5'iydi ve tamamen tersine çevrildikten sonra mevcut gücünün %25'i kadardı. Bu olaya Laschamp olayı deniyordu ve her 12.000 yılda bir meydana geldiği gibi, türünün tek örneği değildi.

Ek olarak, son olay 12.000 yıl önce gerçekleşti, bu da ” şimdi ” bir tane daha yaşayacağımız anlamına geliyor…

Kaynak: megabayt.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.