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Dünya genelinde internet kesintisi yaşanıyor

Dünya genelinde İnternet kesintileri yaşanıyor. Edinilen son dakika bilgilerine göre Amazon ve Reddit'in de olduğu pek çok siteye erişim sağlanamıyor. Her iki şirketten de şuana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. İnternet neden yavaşladı? İnternet kesildi mi? Dünya genelinde internet sorunumu var? İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
08.06.2021 13:45:02
Dünya genelinde internet kesintisi yaşanıyor

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dünya genelinde internet kesintileri yaşanıyor. Bu sebepten kaynaklı bazı kurum ve kuruluşların internet sitelerine erişim sağlanamıyor. Newsweek'te yer alan habere göre, Avustralya, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Çin'den bir saat içinde internet kesintisi ile ilgili farklı raporlar geldi. 

 Ülke ve bölgelerdeki internet kullanıcıları, 'Error 503' uyarısı ile karşılaşıyor. Erişilemeyen siteler arasında online alışveriş platformu Amazon, Twitch, Reddit, Spotify ve PayPal de yer aldığı belirtiliyor. 

İngiltere Hükümetinin siteside çöktü

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, dünya genelinde yaşanan sorun sebebi ile birlikte İngiliz hükümetine ait internet siteleri de erişime kapanmış durumda. Küresel internet kesintisinin Amazon Web Service'taki arıza nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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