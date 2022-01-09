DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
CHP'den ''elektrikte kademeli tarife'' düzenlemesine tepki
MHP'li yöneticilerden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
Kapalı çarşı eski canlı günlerine geri dönecek
Melikgazi'de ulaşım değerlendirme toplantısı yapıldı
Ünlü şarkıcı evlat acısıyla yıkıldı!
Melikgazi Belediyesi, 2021 yılına temel atma ile nokta koydu
Keykubat Mahallesi'nde yeni yollar açılıyor
Arzum Türk Kahve Makinesi Modelleri Uygun Fiyatlarla Hersepet'te!
Hapishanede isyan! 56 mahkum yaralı
Öldürülen PKK'lı, HDP vekili Semra Güzel'in sevgilisi çıktı
Trudeau'dan maskesiz parti yapan ünlülere: Sorumsuz aptallar
Omicron'dan sonra şimdi de Delta varyantı çıktı
Kripto paralarda deprem!
Türkiye'den Nijerya'daki saldırıyı kınama
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Dünya'da bir ilk: Güneş enerjisiyle çalışan kulaklık tanıtıldı

Dünya'da bir ilk: Güneş enerjisiyle çalışan kulaklık tanıtıldı

Şarj problemini tamamen ortadan kaldıracak yeni bir ürün geliştirildi. ABD’li Blue Tiger şirketi, Solare olarak adlandırdıkları dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan kulaklığını tanıttı.

3 Saat Önce
2022-01-09 08:00:09
Dünya'da bir ilk: Güneş enerjisiyle çalışan kulaklık tanıtıldı

Teknoloji takipçilerini heyecanlandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Elektronik cihazlar her ne kadar gelişmeye ve yeni özellikler kazanmaya devam ediyor olsa da ‘şarj problemi' hala yaygın olarak çözülebilmiş değil. Son yıllarda geliştirilen kablosuz şarj teknolojisiyle birlikte bu alanda yenilikçi adımlar atılmıştı. Ancak şimdi türünün ilk örneği olan bir kulaklık tanıtıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kurulan Blue Tiger adlı kulaklık ve başlık üreticisi,güneş enerjisiyle şarj olan bir kulaklık geliştirdiğini duyurdu. Açık ve kapalı alanda sürekli olarak şarjı olacak şekilde tasarlanan kulaklığın %97 oranında gürültü-engelleme özelliği bulunuyor. Gelin, Solare olarak adlandırılan kulaklığın diğer özelliklerine bir göz atalım…

6c7b9ec0aef048dd606d6742f47b88d982443675

Solare'in özellikleri:

Yaklaşık 100 metrelik bir mesafeye kadar bağlantıyı koruyabilen Solare, -40 ve 50 derecesıcaklık seviyeleri arasında çalışabiliyor. Bluetooth 5.1 ile kullanılan kulaklık, yukarıda da belirttiğimiz gibi %97 oranında gürültü-engelleme özelliğine sahip. Google Assistant ve Siri ile uyumlu olan Solare'in aynı zamanda MIL-STD-80 olarak bilinen askeri standarttaüretildiği belirtiliyor.

CES 2022 fuarında da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kulaklık, ‘sürdürülebilir enerjiyle çalışan askeri seviyede bir ürün' olarak nitelendirildi. Solare'in piyasa fiyatının hangi aralıkta olacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmasa da 2022 yılının ilkbahar aylarında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Sizin bu kulaklık hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş