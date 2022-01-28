Dikkat! Telefonunuzda bunlar oluyorsa hacklenmiş olabilirsiniz

Belirli güvenlik açıkları sayesinde art niyetli kişiler telefonunuzdaki bilgileri ele geçirebilir ve içindeki bilgileri sizin haberiniz olmadan çalabilir. Bu tür durumlar başınıza gelmesin diye telefonların hacklendiğini anlayabileceğiniz ipuçları var.

Normalden çok daha yavaş çalışmaya başladıysa...Kullandığınız akıllı telefon birden bire gözle görülür bir şekilde yavaşladıysa, uygulamaları çok geç açıp sık sık kitleniyorsa, burada bir sıkıntı olduğu düşünülebilir. Son olarak hafızanızı kontrol edin ve yeterli miktarda hafıza varsa, telefonunuzu kapatmayı deneyin. Zor kapanırsa ya da bir şekilde telefonu kapatamazsanız muhtemelen saldırıya uğruyorsunuz demektir.

Olmadık yerlerden reklamlar çıkıyorsa, reklam yazılımı bulaşmış olabilir! Telefonunuzu günlük kullanım senaryolarında reklam olmadan kullanıyoruz. Bu nedenle gündelik işlerinizi hallederken olmadık şekilde reklamlar görüyorsanız, telefonunuza reklam yazılımı bulaşmış olabilir. Bu reklamlara tıkladığınız zaman kişisel bilgilerinizi de çalabilirler. Bu noktada telefonunuzu garantiye vermeniz gerekebilir.

Bataryanız sebepsiz yere hızlı bitiyorsa...Akıllı telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda ve herhangi bir yük olmadan hızlı bir şekilde şarjı bitmeye başladıysa şüphelenmeniz gereken bir konu var anlamına gelir. Pil sağlığınız yüksek olduğu halde başınıza bu durumlar geliyorsa, muhtemelen bir virüs telefonunuza bulaştı ve sizin haberiniz olmadan arka planda işlem yapıyor olabilir.

Uygulamalar sürekli çöküyorsa...Kullandığınız uygulamalar sürekli kapanıyorsa, farklı uygulamaları telefonunuza yüklerken sorun yaşıyorsanız; muhtemelen zararlı bir yazılım sizin telefonunuza bulaştı ve işlem yapmanızı engelliyor olabilir.

Haberiniz olmadan yapılan aramalar ve giden mesajlar varsa...Telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda ya da kullansanız bile 'E ben bunu aramadım' dediğiniz durumlar oluyorsa, muhtemelen zararlı bir yazılım telefonunuza bulaştı. Bu noktada telefonunuzun garantisi varsa, hiç beklemeden garantiye götürün.

İnternet paketiniz çok hızlı bitiyorsa...Telefonunuzdaki internet paketi sizin kullanımınız dışında hızlı bir şekilde bitiyorsa, telefonunuza giren bir virüs tüm internetinizi boş yere kullanıyor anlamına gelir. Bu durumda da doğrudan garantiye ulaşmanızı öneriyorum.

Mail hesabınızda olağan dışı durumlar varsa...Telefonunuza giren bir virüs, telefona bağlı olan mail hesabını spam haline getirip, istediği kişilere istediği mailleri atmasını sağlayabilir. Bu nedenle maillerinizi kontrol edin ve anlamlandıramadığınız bir durum varsa harekete geçin.

Telefonunuzda bulunan hesapların hareketini takip edin!Akıllı telefonlarımızda bir sürü hesap bulunduruyoruz. Farklı kullandığımız uygulamalar için açtığımız hesaplar olsa da bunlar yine mail hesaplarımızda bulunuyor. Mailleri takip ettiğimiz gibi bu hesapları takip ederek de telefona bulaşan bir virüsün olup olmadığını anlayabiliriz.

Ekran görüntüsü alırken düşük kalite görürseniz bir sıkıntı var! Aniden ekran görüntülerinizin kalitesinde bir düşüş görüyorsanız, bu bir keylogger saldırısı olabilir.

Keylogger, bilgisayar korsanlarının tuş vuruşlarınızı kaydederek verileri çalarken etkinliklerinizi dinlemesini sağlayan bir casus yazılım türüdür.

Böyle bir durumda da diğer olabilecek sorunlardaki gibi telefonunuzu garantiye gönderin.

Kaynak: gercekgundem.com .