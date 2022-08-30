Dikkat! Bilgisayardaki Chrome uzantısı ile dolandırıyorlar

Dolandırıcıların, yıllardır bir Chrome uzantısı yardımıyla yüz binlerce kullanıcıyı ağına düşürdüğü ortaya çıktı.

Chip dergisinden Ercan Uğurlu'nun BleepingComputer kaynaklı haberine göre, "Puupnewsapp" isimli bir şirketin "Internet Download Manager" adlı Chrome uzantısı oluşturduğu ve bu uzantının internet performansında büyük indirme iyileştirmeleri (yüzde 500'e varan indirme hızı artışı) vadederek film, oyun ve diğer büyük dosyaları indirmek için pazarlandığı belirlendi.

Elbette bu uzantı vadettiklerini yerine getirmek yerine, spam sitelere bağlantılar açmak, varsayılan tarayıcı arama motorunu değiştirmek, açılır reklamlar görüntülemek ve kullanıcıları daha fazla dosya ve program indirmeye teşvik etmek gibi bir dizi kötü niyetli şey yapıyor. Eğer Chrome uzantılarınız arasında bu isimli bir uzantı var ise, o nedenle hızlıca kaldırmak yapacağınız en doğru şey olacaktır.

İşin ilginç tarafı bu uzantının yıllardır Chrome Play Store'da bulunması. Şu ana kadar 200 binden fazla kullanıcı tarafından indirilen bu uzantının bu güne kadar fark edilmemiş olması çok garip dursa da BleepingComputer'dan sonra bu Google'a rapor edilmiş durumda.

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