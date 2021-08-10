Daikin Emura ile tasarruf ve konfor bir arada

Daikin'e özel titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme ve gümüş alerjen filtresine sahip Emura, havadaki toz partiküllerini temizliyor, bakteri, virüs gibi organik kirleticileri emiyor ve kötü kokuları gideriyor

Daikin, geniş ürün gamı ile sıcak yaz günlerini en konforlu ve çevreci yaklaşımla serinletmeye devam ediyor.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, markanın en beğenilen klimalarından biri olan Emura, sahip olduğu yüksek standartlarla hem verimlilik hem de tasarruf değerlerini yükseltiyor.

Emura, ultra ince görünümüyle olduğu kadar, performansı, verimlilik değerleri, teknolojik özellikleri ve çevre dostu oluşu ile de beğeni topluyor. Yeni nesil soğutucu akışkan R32 ile çalışan Emura, diğer klimalarda opsiyonel olarak sunulan online kontrol uygulamasını standart olarak uyguluyor.

Böylece tüm yeni nesil Emura sahiplerine, cep telefonu veya tabletleri yardımıyla klimalarını uzaktan kontrol edebilme imkanı veriyor. Bu sayede Emura kullanıcıları, istedikleri zaman ve istedikleri yerden klimasını yönetebiliyor. Online kontrol ile klimasını kontrol edebilen Emura sahipleri, açma, kapama, nem alma, sadece fan çalıştırma gibi komutlarla, daha ortama girmeden kendi konfor alanını oluşturabiliyor.

Yeni nesil Emura, klimalarda kullanılan diğer soğutucu akışkanlara göre daha çevre dostu olan soğutucu akışkan R32 ile verimliliğini artırırken, enerji kullanımından da tasarruf sağlıyor.

Daikin'e özel titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme ve gümüş alerjen filtresine sahip olan Emura, havadaki toz partiküllerini temizlerken bakteri, virüs gibi organik kirleticileri emiyor ve kötü kokuları gideriyor. Online kontrol özelliği sayesinde uzaktan açma-kapama, ısıyı istenilen derecede ayarlama gibi fonksiyonları da kullanıcı evde olmadan da yapabilen Emura, tüketici dostu üstün bir klima olarak konforu üst düzeye taşıyor.

-Akıllı göz teknolojisi

Emura'nın sahip olduğu iki bölgeli akıllı göz teknolojisi ise en dikkatİ çekici özelliği olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde klimada bulunan yerleşik hareket sensörleri, ortamdaki insan varlığını algılayabiliyor. Emura'nın akıllı gözleri eğer 20 dakika boyunca ortamda kimseyi algılamazsa, otomatik olarak tasarruf moduna geçiyor. Odaya biri girdiğinde ise onu algılayan Emura, bir önceki ayarına dönerek, kaldığı yerden çalışmaya devam ediyor. Emura, 3 boyutlu hava üfleme sistemi sayesinde sıcak ve soğuk havayı dikey ve yatay olarak üfleyerek, odanın her köşesine eşit miktarda yayabiliyor. Bunun yanı sıra ortamda insanları algıladığı zaman havayı üstlerine değil, farklı noktalara üflüyor. Emura, 19 desibele kadar inebilen ses seviyesi ile fısıltı derecesinden daha sessiz çalışırken, gece ayar modu ile daha konforlu bir uyku için aşırı ısınmayı veya aşırı soğumayı önlüyor.

Beyaz ve gümüş renk seçenekleri ve kavisli tasarımı ile her türlü dekora uyum sağlayan Emura, şık iç ünitesi kadar performanstan ödün vermeyen özellikleriyle de sadece yaz aylarında değil, 4 mevsim konforlu ortam sunuyor.

Ultra ince, şık, kavisli ön panele sahip tasarımı ile benzerlerinden ayrışan Emura, tasarım odaklı ödüllerin yanı sıra işçilik, malzeme seçimi, üretim verimliliği, çevreye duyarlılık, fonksiyonellik, ergonomi gibi kriterlerin hem uzmanlar hem de tüketiciler tarafından değerlendirildiği birçok ödülün de sahibi oldu.

Bugüne kadar IF Design Award, Red Dot Award, German Design Award, Focus Open Award ve Good Design Award gibi tasarım dünyasının saygın ödüllerini almayı başaran Emura, konfor ve tasarrufu bir arada sunan çevreci bir klima olarak benzerlerinden ayrışıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.