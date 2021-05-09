Crabs Media Kurucusu Hüseyin Cesur; Profesyonel Dijital Ajanslarla Çalışmak Daha Fazla Avantaj Sağlıyor

Profesyonel dijital ajanslarla çalışmanan daha fazla avantaj sağladığını ifade eden Crab Media Kurucusu Hüseyin Cesur; sadece web tasarımı değil, Google Ads reklamcılığı gibi hizmetler için de profesyonel ajansların tercih edilmesine vurgu yaptı.

Google Ads tarafından şeffaf hizmet göre hareket ettiklerini belirten genç kurucu Hüseyin Cesur; şeffaflık politikasıyla sürdürdükleri hizmetleriyle, müşterilerinden her zaman tam not aldıklarının da altını çizdi.

Kolay Kullanımlı Web Siteleri

Google Partners çözüm ortaklığı ile başta Google reklamları olmak üzere; sosyal medyada, SEO çalışmalarında, e-posta hizmetlerinde, web geliştirme sürecinde oldukça profesyonel çalıştıklarını ifade eden Cesur; kolay kullanımlı arayüze sahip, kişiye ve kurumlara özel tasarladıkları web sitelerinin, müşteriyi memnun ettiğini de ifade etti.

Reklamcılık ve dijital pazarlamanın önemli olduğu günümüzde; stratejik tasarımlar, teknolojiyi profesyonelce kullanma ve pazarlama konusunda tecrübeli ekibiyle hizmet verdiklerini söyleyen Hüseyin Cesur; bu konuda asla ödün vermediklerini, her zaman müşteri memnuniyeti çalışarak, günümüz teknolojisine uygun şekilde tasarımları ve farklı birçok hizmeti verdiklerini ifade etti.

Profesyonel Ajanslarla Farkınızı Gösterin

Kurumsal ve kişisel web sitelerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde özel tasarımların gerçekleştirdiklerini söyleyen Hüseyin Cesur; ulusal ve uluslararası web tasarımı yaparak hem yurtiçinden hem de yurtdışından birçok ziyaretçilerin, sitenizi ziyaret edebileceklerini söyledi.

Bu yüzden küresel düşünerek sadece yerelde kalmadıklarını ifade eden Hüseyin Cesur; mobil uygulamaların da uyumlu şekilde yapılandırılarak, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ziyaretlerine sunulduğunun da altını çizdi.

Markanızın bütünlüğünü korumak, hizmet ve ürünlerinizi doğru hedef kitleye sunabilmek için; gerekli araştırmaları yaparak tasarımları gerçekleştirdiklerini de anlatan genç kurucu Hüseyin Cesur, her bir müşterileri için, en profesyonel tasarımı seçerken, ihtiyaç ve beklentileri de karşılayacak düzeyde yapılandırılmasına özen gösterdiklerini de ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.