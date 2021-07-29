Çocuklar için güvenli internet nasıl sağlanır?

Bilhassa siber zorbalık, taciz ve teşhir gibi alanlarda çocukların korunması adına adımlar atılması günümüzde kaçınılmaz....

İnternet artık hayatımızın bir parçası. Tüm işlemlerimizi artık internet üzerinden gerçekleştiriyoruz.

Bu meyanda çocuklar da internet kullanımında ağırlığı oluşturuyor. Başta eğitim faaliyetleri olmak üzere oyunlar konusunda internet bir çocuk için el altında bulunması gereken bir meta halini aldı.

Elbette çocuklarımızı internete alıştırırken ve onlar kullanırken bazı kısıtlamalar yapılması ve hangi uygun içeriklere ulaşıp ulaşmayacaklarına dair düzenlemeler de önemli.

Bilhassa siber zorbalık, taciz ve teşhir gibi alanlarda çocukların korunması adına adımlar atılması günümüzde kaçınılmaz....

bu atmosferde çocuklarımızı internet karşısında tehlikelerden nasıl korumalıyoz.

İşte bu konuda önemli ipuçları.....

Atılması gereken adımlar

Güvenli internet kullanımı konusunda önce ebeveynler biliçlendirilmek durumunda.

İlköğretim çağındaki çocuklar için okullarda bilişime dair bilinçlendirici eğitim verilmesi önemli.

Okullarda velilerin de içinde bulunduğu bilinçlendirme faaliyetleri oluşturulmalı ve yürütülmesi sağlanmalı.

Sivil Toplum Kuruluşları bu konuda sorumluluk almalı ve bilinçli internet kullanımına dair yeni ve etkin projeler üretmeli.

Üniversiteler de benzer şekilde projeler geliştirmeli, seminerler hazırlamalı.

Zararlı sitelere engel ve filtreleme

Tüm bunların yanı sıra çocuklar için güvenli internet ortamı oluşturabilmenin en temel yolu, sağlıklı ebeveyn çocuk ilişkisi. İnternet çocukların bu kadar hayatının içinde ve vazgeçilmez bir konumda iken onları bilinçlendirmede öncelikli rol, aileye düşmekte.Çocuklara interneti nasıl kullanacaklarını onlarla konuşarak öğretebilmek mümkün. Çocuklara bilmedikleri linklere tıklamama, tanımadıkları insanlarla iletişim kurmama gibi temel kuralları hatırlatmak çok önemli. Güvenli internet kullanımı üzerine sık sık sohbet edebilir, tüm bunların yanı sıra teknik açıdan tamamlayıcı birtakım önlemler alınabilir. Günümüzde internete farklı cihazlar üzerinden erişilebildiğinden çocuklarınızın kullandığı cihazlar üzerinden şifreleme, zararlı siteleri engelleme gibi işlevleri olan aile filtresi yazılımlarına başvurabilirsiniz. Bu sayede çocuğunuzun olası zararlı içerikler ile karşılaşmasını önlemiş olursunuz.

İnternette güvenilir adımlar atabilmek

Çocukların internet üzerinde en sevdiği aktivitelerden biri çevrimiçi oyunlar. Ancak çevrimiçi mecralarda her oyun çocuklar için güvenli olmayabilir. Öncelikle çocuğunuzun reklam içermeyen oyunlara yönelmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü sayfalarda aniden beliren reklamlar her zaman çocuklar için uygun içeriğe sahip olmayabilir. Reklam bağlantılarına tıklayan çocuklar, hoş olmayan içeriklerle karşılaşabilir.

Çocuklar dış etkenlerden kolayca etkilenebilir. Bu sebeple korku ve şiddet öğelerinin yer almadığı oyunları tercih etmelerini sağlayabilirsiniz. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar için internet üzerinde daha önce tanımadıkları insanlar ile kurdukları iletişimin sonucu olumsuzluklar olabilir. Online iletişim kurabilecekleri oyunları oynamalarını önlemeniz lazım.Çocuğunuzun oynadığı oyunlarla ilgili ebeveyn yorumlarını internetten inceleyebilirsiniz.

Güvenilir yayıncılar tarafından sunulan, lisanslı oyunlar ile çocuğunuza güvenli bir oyun ortamı sunmanız şart.

Verilerin çalınma riski

Güvenli internet ortamı hem çocuklar hem de yetişkinler için oldukça önemli bir konu. Güvenli olmayan bir internet ortamında yapacağınız her türlü işlem ve verileriniz izinsiz kopyalanabilir ya da çalınabilir. Bu sebeple özellikle kişisel verileriniz için güvenli bir internet ortamını tercih etmelisiniz.

Çocukların internet üzerinde oynadıkları oyunlar ya da kurdukları iletişimler, onların psikolojisinde önemli bir yere sahip olabilir. Bu yüzden anne babaların çocukların internet kullanımını konusunda oldukça hassas davranmaları ve çocuğun internet üzerindeki aktivitesini yer yer takip etmeleri gerekiyor. Böylece çocukları siber zorbalık ya da olası kötü içeriklerden mümkün olduğunca koruyabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.