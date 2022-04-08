CNN: Türk İHA'ları çok etkili, Ukrayna askerleri onun hakkında şarkılar söylüyor

CNN International, Türk SİHA'larının başarısını sormak için Selçuk Bayraktar ile bir röportaj gerçekleştirdi. CNN'den Jomana Karadsheh 'Türk İHA'ları çok etkili, Ukrayna askerleri onun hakkında şarkılar söylüyor' başlıklı bir haber yayınladı.

Suriye'de Libya'da, Dağlık Karabağ'da adından çokça söz ettiren ve başarılı bir performans sergileyen Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı tüm dünyanın yakın takibinde.

Son olarak Ukrayna'da Rus sistemlerine karşı oldukça başarılı olan TB-2'ler ile ilgili ABD'li CNN özel haber hazırladı. CNN'den Jomana Karadsheh "Türk İHA'ları çok etkili, Ukrayna askerleri onun hakkında şarkılar söylüyor" başlıklı bir haber yayınladı.

Haberde "Türk yapımı Bayraktar, Rusya'nın yavaşlatılmasına yardımcı oluyor" KJ'si kullanıldı.

"UKRAYNALILAR ÖVGÜLER DİZİYOR"

CNN'den Jomana Karadsheh'in hazırladığı haberde Bayraktar TB-2'lerin Rus unsurlarına karşı gösterdiği performans nedeniyle Rus askerlerinin ilerleyişinin yavaşladığına dikkat çekildi. SİHA'ların Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı yürüttüğü savunmada kilit rol oynadığının belirtildiği haberde, Ukrayna'lıların TB-2'ye övgüler yağdırıp methiyeler dizdiği belirtildi.

Haberde TB-2'lerin Libya ve Karabağ'da gösterdiği performans ile tanındığına dikkat çekilen haberde, Ukrayna'da Rus savunma sistemleri ve birliklerine karşı gösterdiği başarılı müdahaleler ile ününü dünya çapına çıkardığı ifade edildi.

Selçuk Bayraktar ile röportajı CNN muhabiri Jomana Karadsheh yaptı.

SELÇUK BAYRAKTAR: ÖVÜNMEK İSTEMİYORUM

Selçuk Bayraktar Karadsheh'e yaptığı açıklamada TB-2'lerin ana sınıf taktiksel bir bir İnsansız Hava Aracı olduğunu söylerken, kendisinden bekleneni bekleneni verdiğini belirtirken "yapması gerekeni, yapılması için geliştirildiği işi yapıyor" dedi

Bayraktar TB-2'nin son olarak Ukrayna'da elde ettiği başarılı grafik ile ilgili şunları söyledi:

"İnsanların hayatlarını kurtarmakla övünmek istemiyorum, insanlar kendilerini hayatlarını riske atıyor ve vatanlarını yasadışı bir işgale karşı koruyorlar. Bu cesur Ukrayna halkının ve liderliğinin yaptığı bir şeydir. Elbette teknolojiye, bilgiye, yüksek teknolojiye ve kendi yerli savunma kapasitesine ihtiyacınız var. insanların hayatlarının tehlikede olduğu ve çocukların, sivillerin bile öldüğü bir yerde bunu herhangi bir teknoloji ile karşılaştırmak istemiyorum"

Selçuk Bayraktar: SİHA'lar Ukrayna'da direnişin sembolü oldu

"DİRENİŞİN SEMBOLLERİNDEN BİRİ"

Ukraynalılar'da Bayraktarların bu kadar popüler ve sembol hale gelmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Selçuk Bayraktar "TB-2 bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor" açıklamasın yaptı.

"BÜYÜK GİZLİLİK VE TİTİZLİK"

Karadsheh, Bayraktar'ın İstanbul'da bulunan tesislerini ziyaret ederek Bayraktar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile röportaj gerçekleştir. Röportaj sırasında kaydedilen görüntülerin projelere zarar vermeyecek şekilde gizlilik ve hassasiyet ile yapılmasının sağlandığını belirten Karadsheh, yetkililerin de bu noktada büyük bir titizlik ile süreci yürüttüklerini söyledi.

CNN ekibi Baykar tesislerini gezdi, MİUS (solda) böyle görüntülendi.

Kadasheh ayrıca, tesiste Türkiye'nin ilk Milli İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) olan Kızılelma'dan da bahsederken "Bayraktar'ın gururu, Türkiye'nin ilk MİUS projesi" ifadelerini kullandı. .