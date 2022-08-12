Çin müthiş gelişmeyi duyurdu! Tam 16 kez fırlattılar

Uzay yarışında ön sıralarda yer almak isteyen Çin, tek seferde 16 uyduyu uzaya fırlattı.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve şu sıralar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürüten Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre, aralarında "Jilin-1 Goafen 03D09" ve "Yunyao-1 04-08" uydularının olduğu uydu grubu, Long March-6 taşıyıcı roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Yörüngeye yerleştiler

Uyduların, fırlatmanın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Fırlatma görevi, Long March roketleriyle yapılan 432'nci başarılı uzay görevi oldu.

Çin, Goafen uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Goafen-1 2013'te uzaya gönderilmişti. .