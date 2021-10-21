Çin hükümeti, bir uygulamanın daha fişini çekti

Çin hükümeti, kullanıcıların yasaklı haber sitelerine erişebildiği gerekçesiyle App Store'dan Yahoo Finance uygulamasını kaldırttı.

Baskıcı yasalarıyla sık sık gündeme gelen Çin, yeni bir olay ile gündeme geldi. Çinli kullanıcıların ABD haber kaynaklarını takip edebilediği sayılı uygulamalardan biri olan Yahoo Finance, Çin App Store'da yasaklandı.

Apple'ın geçen hafta hükümet yetkililerinin emriyle Kuran Majeed'i Çin App Store'dan kaldırdığı açıklandı. Kullanıcılara “Zeytin Ağacı İncil”, “Kutsal İncil Kral James” ve “Yehova'nın Şahitleri Krallığı” gibi dini metinler ve materyaller sunan diğer uygulamalar da Çin App Store'da artık yer almıyor.

Çinli kullanıcılar artık Yahoo Finance uygulamasına erişemeyecek

App Store'daki değişiklikleri analiz ederek rapor yayımlayan Apple Censorship adlı web sitesi, uygulamanın 14 Ekim'de mağazadan kaldırıldığını açıkladı.

The Telegraph'ın haberine göre Çinli kullanıcılar, hükümetin sansür yasasıyla engellediği haber sitelerine Yahoo Finance uygulaması üzerinden erişiyordu. Çin hükümetinin titizlikle uyguladığı kısıtlamaları delen kullanıcılar, Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) radarına takıldı.

Yahoo Finance'ın Çin App Store'dan kaldırılmadan birkaç gün önce Çin'in teknoloji endüstrisindeki baskısını eleştiren bir Bloomberg yazısını paylaştığı belirtiliyor.

Apple Censorship proje direktörü Benjamin Ismail, “Apple son zamanlarda Çin hükümetinin baskılarına dayanamayarak birçok uygulamayı yayından kaldırdı. Muhalif sesi susturmak isteyen hükümet, hem legal hem de illegal yollara başvuruyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.