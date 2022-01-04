DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Memur aile yardımı 2022 eşi çalışmayan, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk yardımı ne kadar?
Melikgazi'den sokak hayvanlarına sağlık bakımı ve mama desteği
Üç Kuruş 10. bölüm tek parça full izle | Üç Kuruş 10. bölüm ne zaman?
Bebeğinizdeki gaz sancısını geçirmek için...
Çöp evde ölen köpekleri saksılara saklamış
Yüz yüze eğitime ara mı verildi? Okullar kapanıyor mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı!
Melisa çayı saç derisinde oluşmuş egzamaya iyi geliyor
Açıköğretim sınavları ne zaman 2022? AÖF sınav tarihi
Altındağ'da 2 gün içinde ikinci köpek saldırısı!
Öldürülen Bandırmalıoğlu'nun son sözleri: ‘Siz bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz’
Yüzünüze kabartma tozu sürerseniz...
Osmangazi Köprüsü; Yılbaşı gecesi ödenen geçiş ücretleri iade edilecek
MTV ödeme | GİB MTV nasıl ödenir? MTV sorgulama nasıl yapılır?
9 yaşındayken annesi tarafından Adnan Oktar’a pazarlandığını açıkladı
Sıra dışı bir diyet 'Sirtüin Diyeti'

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Çin'den dünyayı şaşkına çeviren proje! Gerçek güneşten beş kat sıcak yapay güneş yaptılar

Çin'den dünyayı şaşkına çeviren proje! Gerçek güneşten beş kat sıcak yapay güneş yaptılar

Son yıllarda gerçekleştirdiği bilimsel ve teknolojik hamlelerle başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin korkulu rüyası haline gelen Çin'den bir kez daha akılalmaz bir icat haberi geldi: Çin, gerçek güneşten beş kat daha sıcak bir yapay güneş yaparak dünyayı şaşkına çevirdi.

3 Saat Önce
2022-01-04 14:42:50
Çin'den dünyayı şaşkına çeviren proje! Gerçek güneşten beş kat sıcak yapay güneş yaptılar

Çin'in yapay güneşi gerçek güneşten beş kat daha sıcak! Çin, hayata geçirdiği Yapay Güneş projesini, son deneyinde gerçek güneşten beş kat daha sıcak olan 70 milyon derecede 20 dakika tutmayı başardı ve dünyayı bir kez daha şaşkına çevirdi.

VP-COMP-CHINA1

Çinli bilim insanları, makinenin, güneşte doğal olarak meydana gelen reaksiyonları taklit ederek insanlığı "sınırsız Temiz Enerji" yaratmaya bir adım daha yaklaştıracak olan nükleer füzyonun gücünden yararlanmasına yardımcı olacağını umuyor.

images-1622825499

Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, araştırmacılar bir nükleer füzyon reaktör tesisi olan Deneyimsel Gelişmiş Süper İletken Tokamak'ta (EAST) yardımcı ısıtma sistemini daha sıcak ve dayanıklı hale getirmek için testler yapmayı sürdürüyor.

Tesis, yakıt olarak hidrojen ve döteryum gazları kullanan gerçek güneşe güç veren nükleer füzyon reaksiyonunu taklit ettiği için "yapay güneş" olarak adlandırılıyor.

NINTCHDBPICT000000417642

Çinliler tarafından tasarlanan ve geliştirilen EAST, 2006'dan beri dünyanın her yerinden bilim insanları tarafından füzyonla ilgili deneyler yapmak için kullanılıyor.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş