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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Charles Darwin'in mikroskobu açık artırmada: Rekor fiyata satılması bekleniyor

Charles Darwin'in mikroskobu açık artırmada: Rekor fiyata satılması bekleniyor

İngiliz doğa bilimcisi ve evrim teorisinin kurucusu  Charles Darwin'e ait bir mikroskop İngiltere'nin başkenti Londra'da açık artırmaya çıkacak. Mikroskobun 343 bin ile 480 bin dolar arası bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

5 Saat Önce
2021-10-17 13:00:40
Charles Darwin'in mikroskobu açık artırmada: Rekor fiyata satılması bekleniyor

Ünlü İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Darwin'in oğluna verdiği bir mikroskop 15 Aralık'ta düzenlenecek bir müzayedeyle sahibini bulacak.

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4,5 MİLYON LİRAYA KADAR ALICI BULMASI BEKLENİYOR

Londra'dakiş Christie's müzayede evi tarafından yapılan açık artırmada, mikroskobun fiyatının 480 bin dolara yani yaklaşık 4,5 milyon liraya kadar alıcı bulması bekleniyor.

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Mikroskobun 1825'te tasarlandığı ve Darwin'in günümüze kalan 6 mikroskobundan biri olduğu belirtiliyor.

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Diğer taraftan, Charles Darwin mikroskobu oğlu Leonard'a vermişti ve yaklaşık 200 yıldır Darwin ailesinde bulunuyordu.

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İngiliz biyoloğun bu mikroskopla zoofit denilen organizmaları araştırdığı biliniyor.

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Öte yandan, Darwin'e dünya çapında şöhrete kavuşturan yapıtı 1859'da yayımlanan Türlerin Kökeni adlı çalışması oldu.

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Kitapta ortaya atılan evrim teorisi dünya çapında büyük ses getirdi ve halen tartışılmaya devam ediyor.

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Kaynak: NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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