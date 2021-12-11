Büyüleyici kuyrukluyıldız Leonard bu hafta sonu çıplak gözle görülebilecek

Kuyrukluyıldız 70 bin yılın ardından ilk defa Dünya'nın yanından geçecek. Kuyrukluyıldız en net 12 Aralık'ta (yarın) görünecek fakat Güneş'e yakınlığı nedeniyle o tarihten sonra kaybolacak.

Kuyrukluyıldız Leonard, bu hafta sonu gökyüzünde büyüleyici bir parlak yeşil çizgi halinde çıplak gözle görülebilecek.

Arkasında iz bırakan kaya ilk kez bu yılın başında tespit edildi ve 70 bin yılın ardından, yaklaşık 35 milyon kilometre uzaktan da olsa ilk defa Dünya'nın yanından geçecek.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Dünya'ya Yakın Objeler Koordinasyon Merkezi'nde çalışan astronom Marco Micheli "Bu yılda ortalama bir kez gökyüzünde gördüğümüz parlağımsı bir kuyrukluyıldız. Biraz daha yaklaşınca çıplak gözle görülür bir hal alıp bazı ilgi çekici fotoğraflar sunabilir" diye konuştu.

Kuyrukluyıldız en net 12 Aralık'ta görünecek fakat Güneş'e yakınlığı nedeniyle o tarihten sonra kaybolacak. Güneşe en yakın olduğu noktaya, yani günberiye 3 Ocak'ta ulaşacak.

Sadece birkaç gün içinde hızla birkaç takımyıldızını geçecek fakat 12 Aralık'ta önce Venüs ve Merkür'ün, sonra Satürn ve Jüpiter'in yanından geçecek. Çoğu kişi en iyi görüntüyü elde etmek için dürbün veya teleskop kullanmak isteyecektir.

Micheli'nin "neyse ki pek de çarpıcı değil" dediği Leonard, Dünya için bir tehdit oluşturmuyor fakat bu bazı olağandışı davranışlar sergilemediği anlamına gelmiyor.

Kuyrukluyıldızların Güneş'e yaklaştıkça daha parlak hale gelmesi beklenir. Fakat Leonard'ın daha parlak görünmesinin sebebi sadece Dünya'ya yaklaşması, doğası gereği daha parlak hale gelmiyor.

Maryland Üniversitesi'nden astronom Quanzhi Ye, Space'e şunları söyledi:

Bu çok iyi bir haber değil. Kuyrukluyıldız giderek daha parlak hale gelmeli.

Parlaklaşmıyorsa, o zaman bir şeyler yanlıştır fakat bu aşamada tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz.

Varsayılana göre şu anda Leonard parçalanıyor veya Güneş'in buharlaştıracağı buzu tükeniyor Kuyrukluyıldız neyle karşılaşırsa karşılaşsın muhtemelen hayatta kalacaktır fakat emin olmak için çok erken.

Kaynak: independent.co.uk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.