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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Bu telefonlar WhatsApp'a veda ediyor... Son tarih 30 Nisan

Bu telefonlar WhatsApp'a veda ediyor... Son tarih 30 Nisan

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp 30 Nisan itibariyle bazı cihazlarda çalışmayı durduracağını açıkladı. İşte yakında WhatsApp'sız kalacak telefon ve tabletler...

2 Gün Önce
2022-04-28 10:01:44
Bu telefonlar WhatsApp'a veda ediyor... Son tarih 30 Nisan

Çok sayıda kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp artık sadece eğlence amaçlı değil akademik etkinlikler ve iş için de kullanılıyor.

Bu neden WhatsApp kullanıcılarının bir çoğunun kullandığı cihazlar artık uygulamanın yeni sürümleriyle uyumsuz olmaya başladı.

Bu durumu gözönüne alan WhatsApp düzenli olarak kullanıcılarına bazı işletim sistemlerinin artık kullanılmayacağını bu sistemle çalışan telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlara da artık destek veremeyeceğini belirterek kullanıcılarını cihazlarını ya da işletim sistemlerini yenilemeye davet ediyor.

WhatsApp resmi sayfasından bir açıklama yaparak nisan ayı itibariyle artık WhatsApp'ın yeni sürümlerinin desteklenmeyeceği işletim sistemlerini açıkladı.

İşte yakında WhatsApp'sız kalacak telefon ve tabletler...

Buna göre;
- Android Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çalışan cep telefonları

- Android 4.1 ve daha düşük işletim sistemine sahip cihazlar

- iOS 10 veya daha düşük işletim sistemiyle çalışan cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak.

Diğer birdeyişle Android'in Apple Pie, Banan Bread, Cupcake 1.5, Donut 1.6, Eclair 2.0, Froyo 2.2, Gingerbread 2.3, Honeycomb 3.0 ve Ice Cream Sandwich 4.0 sürümlerini kullananlar WhatsApp'a elveda diyecek.

Cihazınızın WhatsApp'la uyumsuz olup olmadığını öğrenmek için yapılandırma ve ayarlar bölümüne giderek sistem bilgilerine tıklayın ve oradan cihazınızın özelliklerini görerek WhatsApp'la uyumlu olup olmadığını anlayın.

Kaynak: Haber Global .

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