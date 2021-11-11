Bu SİHA, F-35 ve F-22'yi daha ölümcül hale getirecek

ABD'nin savaş uçaklarıyla birlikte uçacak yapay zeka İHA projeleri, F-22 ve F-35'i daha da ölümcül hale getirecek. Valkyrie, F-22 ve F-35'e eşlik ettiği takdirde, bilgi aktarma, saldırı ve savunma konusunda ciddi güç artışı sağlayacak.

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ile Kratos İnsansız Hava Sistemleri'nin ortak geliştirdiği, 2 bin mil (3.215 kilometre) uçuş menziline ve elektronik harp ekipmanlarına sahip silahlı insansız hava aracı (SİHA) XQ-58A Valkyrie, birlikte uçtuğu savaş uçağın adeta yardımcısı olacak.

Valkyrie yapay zeka barındıran Hava Kuvvetlerinin insansız savaş hava projesi. Valkyrie adlı İHA, kendisini kontrol eden ve insanlı avcı-bombardıman uçaklarının işlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olan "Skyborg" adlı bir dahili beyne sahip.

Uzmanlara göre Skyborg, "insanlı bir wingman (sadık kanat - uçakla birlikte uçacak İHA) uçağının normalde sağlayacağı telemetri, uçuş planları ve hava durumu gibi verileri sağlayacak" yapay bir beyin olarak tanımlanıyor.

Skyborg programının "sadık kanat" ekip oluşturma mimarisiyle eşleştirilmiş Valkyrie, grubun önünde uçabiliyor ve insanlı uçaklar ve uzaktan kontrollü İHA'lar için düşman hedeflerini takip edebiliyor. Bu, daha güvenli stand-off füze fırlatmalarına ve bombalamaya izin verir.

F-22 VE F-35'İ ÖLÜMCÜL HALE GETİRECEK

Valkyrie, hızlı bir satın alma sürecinin meyvesi. Sözleşmenin verildiği tarihten itibaren prototip ve test uçuşundan sadece 2,5 yıl sonra yüzünü gösterdi. Savunma yüklenicisi Kratos Defence & Security Solutions, üretim birimlerinin bu yıl Hava Kuvvetlerine teslim edilmesini planlıyor.

Bir F-22 veya F-35 ile uçacak Valkyrie, Skyborg sistemi tarafından kontrol edilecek. Hedefleme verilerini besleyecek, istihbarat, gözetleme ve keşif rolleri yürütebilecek ve bomba atabilecek.

VURULURSA SORUN YOK

Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın Düşük Maliyetli Uçak Teknolojisi portföyünün bir parçası olan Valkyrie, hayalet bir İHA ve radarda takip edilmesi zor. Düşürülmesinde de bir sorun yok.

80 milyon dolarlık bir avcı uçağından çok daha ucuz.

Az bakım gerektiren İHA, hareketli platformlardan fırlatılmayı sağlayan kabiliyete de sahip. Bu da Valkyrie'nin bir piste ihtiyacı olmadığı anlamına geliyor. Bu nedenle, mevcut askeri araçlarla bir yerden başka bir yere taşınarak konuşlandırılması kolay.

Yaklaşık 2000 millik bir menzile sahip olan Valkyrie, saatte maksimum 652 mil hıza çıkabiliyor.

Kaynak: star.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.