Bu 3 belirtiye dikkat! Telefonunuz izleniyor olabilir hemen kontrol edin

Akıllı telefonlarda kullanıcıların birçoğu izleniyor muyum korkusu yaşıyor. Teknolojinin gelişmesiyle başkalarının telefonlarına sızabilmek kolay hale geldi. Telefonunuzda bu 3 belirti varsa dikkat edin! Muhtemeldir ki biri veya birileri tarafından izleniyorsunuz...

Akıllı telefonlarımızın gözetlendiğinden şüphelenmemize yol açan uygulamaları bir kaç yöntem ile ortaya çıkarabiliriz. Günümüzde cep telefonunu izlemek için kullanabilecek bir çok uygulama var.

Bu uygulamalar ile beraber telefonunuza erişerek evinizde ve işyerinizde sizi izleyebilir yada verilerinize ulaşabilir.

Öncelikle akıllı telefonunuza erişmek isteyen kişi bir casus uygulaması yüklemek için telefonunuzu eline alması gerekir çünkü bir casus uygulaması yüklemesi uzaktan çok daha zor olacaktır.

Bu nedenle her hangi birisinin cep telefonunuza fiziksel olarak erişimi olmadığından emin olmanız gerekmektedir.

Eğer bu durumdan eminseniz çok fazla endişelenmenize gerek yok ama emin değilseniz işte dikkat etmeniz gereken belirtiler.

Telefonun pil ömrü daha hızlı bitiyor

Telefonunuz kullanım dışı ve sadece masanın üzerinde duruyor fakat buna rağmen aşırı ısınıyor ve pil ömrünüz daha hızlı azalıyorsa o zaman anormal bir durum var demektir. Çünkü bunun nedeni telefonunuzda yüklü olan casus uygulaması arka planda çalışıyor olabilir.

Hemen gidip kontrol edin

Eğer İphone kullanıyorsanız hemen telefonun ayarlarına girerek pil seçeneğine dokunun ve enerji tüketiminin genel olarak sizin kullandığınız uygulamalardan kaynaklı olup olmadığını kontrol edin. Bu işlemin aynısı Android telefonlarda da uygulayabilirsiniz.

Aniden ortaya çıkan arızalar

Telefonunuz normal çalıştığından daha yavaş çalışıyor ve basit işlemleri bile halletmek uzun zaman alıyor yada televizyon, radyo ve diğer teknolojik cihazlar ile etkileşime giriyorsa, bunlar telefonunuza erişmek isteyen kişinin olduğuna işaret edecek şüpheli durumlar olabilir.

Kredi kartı harcamalarınızı kontrol edin

Akıllı telefonunuzda casus uygulaması olduğunu düşünüyorsanız veya birinin sizi gözetlendiğinden şüphe ediyorsanız hemen kredi kartı harcamalarınızı da kontrol edebilirsiniz. Eğer sizin harcama yapmadığınız anormal görünen bir harcama görürseniz ilk olarak telefonunuzu tamamen sıfırlamanızı öneririz.

Android telefonlarda ekstra bir yol

Telefonunuzda bir casusun olup olmadığını söylemek kolay değil. Fakat yukarıda belirttiğimiz ipuçları ile bunu çok daha kolay anlayabilirsiniz.

Özellikle Android telefonlarda bunu anlamanın ekstra bir yolu daha bulunuyor. Telefonun Ayarlar bölümüne tıklayarak Güvenlik ve Cihaz yöneticilerine erişin ve şüpheli bir uygulama tespit ederseniz hızlı bir şekilde kaldırın.

Kaynak: internethaber.com .