BtcTurk'ten yeni düzenleme: Kullanıcılar belge ibraz etmeli

Türkiye'nin başlıca kripto para borsası olan BtcTurk, aldığı yeni kararını açıkladı. Yeni alınan karara göre artık yüksek miktarda işlem yapılan hesaplardan gelir kaynağı gibi belgeler istenmeye başlanacak. BtcTurk'ün yeni düzenlemesi nedir? BtcTurk'ün yeni düzenlemesi ne zaman yürürlülüğe girecek? BtcTurk'ün istediği belgeler neler? İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda skandal güvenlik iddiaları ile gündeme gelen Türkiye'nin en fazla tercih edilen kripto para borsası olan BtcTurk, aldığı yeni kararı e-mail üzerinden kullanıcıları ile paylaştı. İddialara göre bazı BtcTurk kullanıcıları, kendilerine gönderilen e-postada hesaplarının kripto para çekme işlemlerine kapatıldığına dair bildiri gördü. BtcTurk bu sebeple kullanıcılarından bazı güvenlik bilgileri talep etti.

Bu olayın yanı sıra kara para aklama ve kaynağı belirsiz olan yüksek miktarlardaki gibi işlemlerin önüne geçebilmek adına, kullanıcılardan yatırmaya çalıştıkları parayı nereden elde ettiklerini kanıtlaması yükümlü tutuldu. Her iki olayda Twitter'da uzun soluklu tartışmalar yaratsada bazı kullanıcılar bu durumdan memnun olduklarını belirtiyor. Gelin olayları detaylarına değinelim;

BtcTurk'ün kullanıcılarından talep ettiği kişisel bilgiler;

- Meslek, kaç yıldır bu meslekte çalışıldığı

- Öğrenim durumu

- Gelir kaynağı

- Adres teyit bilgisi

- Telefon numarasının kullanıcının adına kayıtlı olduğunu gösteren belge

- Kimlik belgesinin ön ve arka yüzü

- Başkası adına işlem yapılmadığını beyan eden imzalı dilekçeli özçekim belgesi

- Transfer yapılan kripto para adresinin ait olduğu platform veya cüzdan

- Birikim hesabına ait hesap hareketleri dökümü, beyan edilen ev satışına dair satış sözleşmesi gibi bilgiler

BtcTurk hesabını işleme kapattığı kullanıcılarından aşağıda bulunan belgeleri talep etti;

BtcTurk'ten konuyla ilgili bir açıklama geldi;

“Her platformun farklı güvenlik süreçleri bulunmaktadır. İşleminizle ilgili talep edilen belgeler tamamen BtcTurk hesabınızın güvenliği içindir.”

Peki, BtcTurk neden böyle bir şey uygulamaya geçiş yaptı?

1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle birlikte platformlar, kara paranın takibi konusunda yükümlü kuruluşlar arasında yer almaya başladı. 4 Mayıs 2021 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), borsa dolandırıcılıklarının ardından kripto paraların ticaretini güvence altına alabilmek için bir düzenleme getirdi ve kripto varlık rehberi yayınladı. Düzenlemeyle birlikte kripto para platformları belirli sorumluluklara tabii tutulmaya başlandı. Gerçekleşen şüpheli yüksek miktarda olan işlemleri MASAK'a bildirmek zorunda olan kripto para borsaları aldığı kararla kendi kuruluşlarını ve kullanıcılarını güvence altına aldı. Eğer ki BtcTurk gibi diğer kripto para borsaları, istenilen bilgiler yetkili kuruluşlara ibraz edemediği taktirde 4 milyon TL'ye kadar para cezasına çarptırılabilecek.

MASAK tarafından yayınlanan rehbere göre bundan böyle platformlar, 75 bin TL'yi aşan işlemleri kayda alıp “müşterinin tanınması yükümlülüğü” kapsamında kimlik tespiti yapacak. Bu işlemlerin bilgisi, 10 gün içinde MASAK'a gönderilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.