Blogger Nedir, Blogger Nasıl Olunur?

Dijital çağda olmamızla beraber internet hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bununlabirlikte insanlar vakitlerinin çoğunu internette geçirmekte. Böylelikle yeni uğraşlar elde ediyorlar.Bunlardan biriside blogger'lık. Blogger'lık son zamanlarda en çok talep alan işlerden birisi oldu. Sizler için bu konu hakkında merak edilenleri derledik.Blogger nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Blogger nasıl olunur? İşte tüm detaylar…

Son yıllarda hem kişisel bloglar hem de diğer blog türleri oldukça popüler hale geldi. Blog insanlar bilgilerini büyük kitlelere paylaşmasına imkân veren bir mecradır. Hemen hemen birçok kişi ve kuruluş blog yazarak istedikleri hedef kitleye ulaşmakta. Hem düşünce ve fikirlerimizi yansıttığınız bir mecra hem de bu sayede kazançta elde edebilmektesiniz. Artan hedef kitleye göre kazancınızda da artışlar meydana gelmekte.Blogger ne kadar kazanıyor? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Blog türleri işte detaylar.

Blog Nedir?

Blog web tabanlı bilgi paylaşım ağı olarak tanımlanmaktadır. Blog paylaşım ağı genellikle insanların bildiği, öğrendiği ve paylaşmak istediği paylaşımları aktarmayı sağlamaktadır. Blog kelimesi weB-LOGin kelimelerinin kısaltmasından oluşturulmuştur.İnternet mecrasında kişisel internet sayfası sahibi olmak isteyenler için Blogyazabilirler. İnternet üzerinden, günlük ya da belirli konular üzerinden yazılar hazırlayan ve kendi bloglarından paylaşan kişilere de blogger adı verilmektedir.

Blogger Ne Kadar Kazanırlar?

Blogger olmak isteyen adaylar bir blog sitesinin aylık kazancı nedir? sorusunun cevabını merak ediyorlar.Bir blog sitesi ziyaretçi sayına göre ortalama gelir potansiyeli belirlenmektedir. Günde 500-1.000 kişinin ziyaret ettiği blog sitesi ayda 400-800 TL arası gelire sahip olmakta. Bununla birlikte günde 1.000-3.000 kişinin ziyaret ettiği blog sitesi ayda 1.000-2.000 TL arasında gelir elde edebilmekte. Bu rakamlar ziyaretçi sayısına göre artış göstermeye devam etmekte.

Blogger Nasıl Olunur?

Blogger olmak isteyen adaylar öncelikle kaliteli, özgün ve merak uyandırıcı içerikler üretmeleri gerekmektedir. Bir blog'a trafik çekmek en önemlileri arasındadır. Yazmış olduğunuz içerikler beraberinde sayfaya gelen kişiler arttıkça web sitesine reklam alınabilmektedir. Ayrıca sayfanıza gelen takipçilerinizin çok olmasıda sizlere kazanç sağlamakta.

Blogger Olmak İçin Ne Yapılır?

Bir bloger'ın yapması gereken en temel konu ise özgün bir şekilde fikir üretmesidir.

Bir blogger detaylı bir şekilde araştırma yapmalı

İçerik oluşturmalı ve içeriği düzenlemeli

Blogger okuyucularını yazıya çekmek için reklam, e-posta pazarlama, sosyal medya ve diğer yöntemleri kullanması gerekmekte.

Bloggerlar ilgi alanları, ürünler veya hizmetler hakkında bilgi vermeli,

Bir blogger Arama Motoru Optimizasyonu anahtar kelimelerini kullanarak site trafiğini arttırır.

Okuyucuları siteye çekmek için trendleri takip etmeli.

Blog Türleri

Blogger olma hayali kuran adaylar tarafından ne tür blog yazabilecekleri konusunu araştırmakta. Blog türleri aşağıda şu şekilde belirtilmekte;

Kişisel Blog Sayfaları

Bu blog sayfaları blog yazarının kişisel ismini taşıyan ve bireysel özelliklerinin olduğu sayfalardır. En çok kullanılan blog türleri arasında olan kişisel bloglar her konuda açılabilmekte.

Topluluk Blogları

Topluluk blogları üyelik ile kullanıcı grubu oluşturarak bilgi paylaşımı yapılan bloglardandır.

Temasal Blog

Temasal blog alanında uzman kişilerce belirli bir konu etrafında hazırlanan blog türlerinden birisi olarak bilinmekte. Bu blog türünde genellikle; moda, ekonomi, tarih, siyaset ve diğer alanlarda oluşturulabilmektedir.

Moda Blogları

Moda, trend kıyafetler ve giyim tarzları üzerine bilgi ve paylaşımların yapıldığı bloglara moda blogu olarak tanımlanmaktadır. Moda konusunda paylaşım yapan bloggerlar, bu şekilde moda dünyası tarafından tanınabiliyorlar.

Teknoloji Blogları

Teknoloji blogları; Mal ve hizmet üretiminde kullanılan yöntem, beceri, işlem ve teknik konularında paylaşımı yapılan blog türleri olarak tanımlanmakta.

Kurumsal Blog

Kurumsal blog sayfaları günümüzde daha çok şirketler ve kurumlar tarafından kullanılan mecradır. Şirketler kendileriyle ilgili haber ve duyuruları bu bloglar üzerinden yapmakta. Bu şekilde hedef kitleler ile iletişim sağlıyorlar ve bunu yaparken profesyonel ve samimi bir hitap dili kullanmaktadırlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.