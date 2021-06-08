Bitcoin son ayların en düşük seviyesine geriledi: Yatırımcılar üzgün

Bitcoin yatırımcıları bugün sabaha büyük bir üzüntü ile uyandı. Bitcoin son ayların en düşük seviyesini gördü. Bitcoin güncel fiyatı nedir? Bitcoin düştü mü ? İşte detaylar...

Kripto para piyasalarına adeta kaos hakim. Sadece birkaç hafta içinde rekor üstüne rekor kırarak 64 bin dolara çıkan Bitcoin, ani bir çöküşle değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Elon Musk ve Çin'den gelen bazı açıklamalardan kaynaklanan bu durum, diğer para birimlerini de olumsuz etkiledi.

Ancak düşüş bir türlü bitmiyor. Bir süredir 36 ve 40 bin dolar arasında gidip gelen kripto para birimi, güne değer kaybıyla başladı.

32 bin dolar seviyelerini test etti

32 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, bir zaman sonra 33 bin dolar seviyesine yükselerek işlem görmeye devam ediyor. Dün 36 bin 600 dolar seviyesinden işlem gören popüler kripto para birimi, bir gün içerisinde yüzde 11 değer kaybı yaşadı. Bitcoin‘in 8 Haziran'daki değeri ise 33 bin 136 dolar.

Şu an için düşüşün nedeni bilinmezken, yatırımcıların endişesi arttı. Peki herkes heyecanla yeniden 60 bin dolar seviyelerine geri çıkmasını beklerken Bitcoin ne olacak? Her ne kadar bunu bilmek imkansız olsa da ünlü analist Peter Brandt‘in buna iki cevabı var.

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin geleceğine inanan Brandt, düşüşün geçici olduğunu ve yakın gelecekte 100 bin dolara çıkmasının mümkün olduğuna inanıyor. Ancak kötü senaryoların da mümkün olduğunu söyleyen ünlü analist, düşüşün 20 bin dolara kadar devam edebileceğini de söylüyor. Kendisi de kesin bir bilgi veremeyen Brandt, insanları yatırım yaparken dikkatli olmaları konusunda da uyarıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.