Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin düşmeye devam eder mi? Kripto paralar niye düştü? İşlem hacimi bakımından dünyanın en büyük kripto parası sayılan Bircoin'de hızlı d üşüş devam ediyor. Kripto para yatırımcıları son aylarda hızlı değer kayıpları ile yatırımlarını katlamıştı. Ancak son haftalarda kripto para piyasasında hızlı bir düşüş oldu. 43 bin dolar seviyesinden 3 günde 35 bin dolar seviyesine gerileyen bitcoin yatırımcılarına yüzde 18 kaybettirdi. Peki bitcoin, neden düştü? İşte kripto paralarda yaşanan düşüşün nedeni...

Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin düşmeye devam eder mi? Kripto paralar niye düştü? İşlem hacimi bakımından dünyanın en büyük kripto parası sayılan Bircoin'de hızlı d üşüş devam ediyor. Kripto para yatırımcıları son aylarda hızlı değer kayıpları ile yatırımlarını katlamıştı. Ancak son haftalarda kripto para piyasasında hızlı bir düşüş oldu. 43 bin dolar seviyesinden 3 günde 35 bin dolar seviyesine gerileyen bitcoin yatırımcılarına yüzde 18 kaybettirdi. Peki bitcoin, neden düştü? İşte kripto paralarda yaşanan düşüşün nedeni...

Kripto para yatırımcıları son zamanlarda yatırımlarını katlama fırsatı yakalamıştı. Ancak son günlerde kripto para piyasasında hızlı bir gerileme söz konusu. Özellikle bitcoinde başlayan düşüş diğer kripto para piyasalarını da etkilemiş durumda. Bitcoin, perşembe gününü 43 bin 500 dolar ile en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Sadede bir kaç gün için bitcoinde hava tersine döndü. Bitcoin 3 işlem gününde yüzde 18 oranında değer kaybetti. Bugün 35 bin 400 dolara kadar düşen bitcoinin düşmeye devam edip etmeyeceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Bitcoin neden düşüyor?

Bitcoinin hızlı düşmesindeki nedenlerden biri küresel piyasalardaki belirsizlik. ABD Merkez Bankası FED'in faiz konusunda ne karar vereceğinin tahmin edilmemesi de kripto para piyasasında dalgalanmalara neden oldu.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan kriz hisse piyasaları ve kripto para birimlerini olumsuz etkiliyor.

ABD borsalarında teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş de kripto para piyasasını olumsuz etkiledi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası, (Fed) 25-26 Ocak tarihlerinde yapacağı toplantı ile yılın ilk faiz kararını verecek. Piyasalar Fed'in mart ayında faiz artışına gideceğini fiyatlarken, toplantıda Fed'in yapacağı sözlü yönlendirme merakla bekleniyor. Fed'in varlık alım programında azaltımı hızlandırması ve mart ayında olası bir faiz artışına gitmesi kripto para birimlerindeki düşüşü tetikleyebileceği belirtiliyor.

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin düşmeye devam eder mi?

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin gibi kripto para yatırımcılarının sayısı ülkemizde de bir hayli fazla. Son günlerde yaşanan ani değer kayıplarının ne zaman sona ereceği ve yükseliş eğliminin ne zaman başlayacağı kripto para yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Ethereum, 3 işlem gününde yüzde 24 değer kaybetti ve yatırımcısını oldukça fazla üzdü. Bitcoin ise 36 bin doların altına geriledi. Analistler Bitcoin fiyatının 36 bin doların altında kalması durumunda düşüşün sürebileceğini belirtiyor.

Kripto para nedir?

Kripto para veya coin, bir değişim aracı olarak çalışmak üzere, işlemleri güvence altına almak için matematiğin bir dalı olan kriptografi kullanılarak tasarlanmış bir dijital unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden (Blockchain) gelmektedir.

2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir. Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin ileriki yıllarda 3–4 trilyon Amerikan dolarına kadar çıkabileceğini tahmin etmekte. .