Bitcoin dolandırıcılığı yapan sahte Elon Musk hesabına Facebook'tan mavi tık

Facebook'un, Elon Musk'mış gibi davranan bir Bitcoin dolandırıcısının hesabını onayladığı ortaya çıktı!

Facebook'un şüpheli gördüğü popüler hesapları etiketleme girişimleri her zaman istendiği gibi sonuç vermiyor. Sosyal medya devi, daha önce de şüpheli sayfaları onayladığı için manşetlere çıkmıştı. Aynısı yine yaşandı.

The Verge'in haberine göre, Facebook bu doğrulama işlemleri sırasında Elon Musk için hazırlanmış bir Facebook hayran sayfasını Musk'ın kendi resmi hesabı olarak doğruladı. Üstelik, bu sayfa bir Bitcoin dolandırıcısı tarafından yönetiliyor gibi görünüyor.

Yaklaşık 153.000 takipçisi olan sayfa aslında Musk olmadığını baştan kabul ediyor. Hakkında bölümünde şöyle yazıyor: "Bu bir hayran sayfası, ondan tweetler vs. yüklüyoruz." Ancak URL'nin sonu "ElonMuskoffici" ile bitiyor, bu da kesinlikle resmiymiş gibi davrandıklarını gösteriyor. Sayfa Şeffaflığı bölümünde, sayfayı yöneten kişilerin "Mısır merkezli" olduğu yazıyor.

Hesap şu anda yayında değil. Sayfayı Facebook'un mu kaldırdığı, yoksa sayfa sahipleri tarafından mı kapatıldığı net değil. Kapatılmadan önce hesapta 11 gönderi vardı ve bunların çoğu Musk'ın tweet'lerinin yeniden gönderileri idi. En sonuncusu ise açıkça sahte bir Bitcoin çekilişiydi. En güncel post 21 Ekim'de atılmıştı.

Sayfa aslında 28 Temmuz 2019'da "Kizito Gavin" adı altında oluşturulmuş ve o zamandan bu yana çeşitli isim değişiklikleri geçirmiş. 17 Ekim'de de adını Elon Musk olarak değiştirmiş.

Kaynak:Chiponline

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.