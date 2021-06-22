Bitcoin adeta eriyor: Uzun zaman sonra Ocak ayı konumuna geriledi

Ünlü kişilerin yaptığı açıklamalar karşısında ayakta durmakta zorluk çeken Bitcoin, bu seferde Çin'den gelen olumsuz haberler ile sarsıldı. Haberlerin duyulmasından sonra Bitcoin uzun zaman sonra Ocak ayı konumuna geriledi. Bitcoin güncel fiyatı nedir? Bitcoin 2021 Ocak fiyatı nedir? İşte detaylar...

Kripto varlık piyası bundan haftalar önce 'altın' dönemini yaşıyordu. 64 bin dolar bandında işlem gören Bitcoin, ünlü kişilerin ve hükümetlerin yaptığı açıklamalar ile birlikte şu zaman kadar %50'den fazla değer kaybetti. Başta Elon Musk'ın verdiği demeçler ile başlayan düşüş, Çin hükümetinden gelen olumsuz havalar ile birlikte değerini hızlı bir şekilde yitirmeye devam etti.

Ancak düşüş bir türlü düzlükte tutunamıyor. Bir süredir 36 ve 40 bin dolar arasında gidip gelen Bitcoin, Çin‘den gelen açıklamalarla 32 bin dolara kadar gerilemişti. Son stres bölgesi olarak düşünülen 32 bin dolarda aşılarak, 30 bin dolar seviyesine kadar kadar geriledi.

Bitcoin'de durum ne ? Ne olacak?

Gerek çeşitli kişilerin yaptığı olumsuz açıklamalar gerekse de bazı devletlerin Bitcoin'i yasaklama girişimleri, kripto varlık piyasasına büyük darbeler indiriyordu. Yayınlanan haberlerden sonra, son yumruk Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldi. Olumsuz haberle karşılaşan kripto varlık piyasasında güçlü satımlar yaşandı. Yapılan satım işlemleri Bitcoin'in 30 bin seviyesine gerilemesine sebep oldu.

Peki Bitcoin yükseliş trendinde olur mu?

Görünen o ki piyasa üzerindeki olumsuz hava yatırımcıların paralarının halen nakitte kaldığını gösteriyor. Milyarderlerin ve devlet yetkililerden olumlu hava yaratacak bir açıklama gelmediği taktirde Bitcoin kendini yukarı doğru atması pek mümkün gözükmüyor.

Diğer kripto para birimlerinde durum ne?

Bitcoin‘deki düşüş, diğer kripto para birimlerine de olumsuz yansıdı. Elon Musk‘ın favorisi Dogecoin yüzde 23 değer kaybı yaşarken, Ethereum ise yüzde 10 oranında düşüş yaşadı. En büyük gerileme ise NEO tarafında yaşandı. Son dönemlerde yükselişte olan kripto para birimi, yüzde 27 değer kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.