'Biri yüzümü alıp porno videosuna yapıştırmış!'

İngiltere'de bir kadın, yüzünün yer aldığı porno videosunun sosyal medyada paylaşıldığını görünce şoke oldu. Genç kadın yapay zeka üretimi korsan teknolojiye karşı başlattığı kampanyanın ardından yaşadıklarını anlattı

Kate Isaacs adlı kadın, Twitter hesabına bakarken karşılaştığı bildirimlerden birinde rahatsız edici bir videoya denk geldiğini söyledi.

BBC'de yer alan habere göre olay şu şekilde gelişti:

Yüzünün bir porno videsounda kullanıldığını gören Kate, "Birden paniğe kapıldım. Biri yüzümü alıp bir porno videosuna yapıştırmıştı. İnanamadım. Doğru dürüst düşünemez oldum. Çok korkunçtu. Videonun her yerde paylaşılacağını düşündüm" diyor.

Kate, videonun daha önce televizyonda gösterilen röportajlarından görseller kopyalanarak yapıldığını düşünüyor.

SALDIRI KAMPANYANIN ARDINDAN GELDİ"

30 yaşındaki Kate, 2019 yılında #NotYourPorn (Senin Pornon Değil) kampanyasını başlattı.

Bir yıl sonra kampanyalar sayesinde porno sitesi Pornhub, neredeyse tamamı doğrulanmamış kullanıcılar tarafından yüklenen videolarını kaldırmak zorunda kaldı.

Sibergüvenlik şirketi Deeptrace'e göre deepfake videolarının yüzde 96'sı pornografik videolardan oluşuyor. Kate, kendisine karşı deepfake teknolojisini kullanan kişinin bu kampanyayı sabote etmek için böyle bir şey yaptığını düşünüyor.

EV VE İŞ ADRESİ DE PAYLAŞILMIŞ

Videonun çok inandırıcı bir şekilde yapıldığını söyleyen Kate, insanların sahte olduğunu anlamayacağından korkuyor.

Kate, bir süre sonra insanların videonun altına tehdit yorumları yazdığını, bazısının kendisini evine kadar takip edeceğini, kendisine tecavüz edeceğini, saldırı anını filme çekeceğini ve internette yayımlayacağını söylediğini anlattı.

Kate daha kötüsü, ev ve iş adresinin de videonun altına eklendiğini belirterek şöyle dedi:

"Paranoyak oldum. Kim benim adresimi biliyordu ki? Acaba tanıdığım birisi mi diye düşünmeye başladım. Gerçekten tehlikede olduğumu düşündüm."

TWİTTER O VİDEOYU KALDIRDI

Sözkonusu videonun Twitter yetkililerine bildirilmesinin ardından sosyal medya platformundan kaldırıldı.

Öte yandan deepfake videolarının internette paylaşıldığında onu tamamen yok etmenin çok zor olduğu belirtiliyor.

Uzmanların tavsiyesi ise, deepfake saldırılarında eldeki kanıtlarla birlikte bir an önce polise başvurmak.

DEEPFAKE NEDİR?

Deepfake teknolojisi kullanılarak paylaşılan bu tür dijital paylaşımlar yapay zeka yoluyla gerçekleşiyor.

BBC'nin haberine göre deepfake videoların yapımı için internet ortamında talep çok.

İnsanlar, eşlerinin, komşularının, meslektaşlarının ve ailelerinin bile deepfake videolarda kullanılmasını istiyor. İngiltere'de yaşayan bir deepfake video yapımcısı, ilk başta ünlülerin videolarını yaparak başladığını anlatıyor.

Görkem ismini kullanan yapımcı, insanların bu videolar sayesinde "daha önce mümkün olmayan bir şekilde fantezilerini tatmin ettiğini" söylüyor. Daha sonra çekici bulduğu kadınların ve iş arkadaşlarının videolarını yapmaya başladığını şöyle anlatıyor:

"Biri evliydi diğerinin de ilişkisi vardı. Bu kadınların deepake videolarını yaptıktan sonra ofise gitmek tuhaf bir duyguydu ama hiçbir şey olmamış gibi davrandım ve sinirlerime hakim oldum."

"PARA KAZANACAKSAM AHLAK SORUN DEĞİL"

Hobi olarak yaptığı bu işten para kazanabileceğini anlayan Görkem bir süre sonra internet üzerinden sipariş almaya başladığını anlatıyor.

Görkem, kadınların sosyal medya hesaplarından fotoğraflar toplamaya başladığını, bir defasında Zoom görüşmesinden aldığı görüntülerle bile video yaptığını söylüyor:

"Kadınların doğrudan kameraya baktığı görüntüler benim için çok faydalı. Algoritma böylece bu görüntüleri kullanarak onların yüzünü kullanabiliyor."

Görkem, "Bu ben değilim, sahte bir video deyip hayatlarına devam edebilirler. Ahlaki açıdan beni durduracak hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Para kazanacaksam bunu yaparım, düşünmeme bile gerek yok." .