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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Bir ülkeye daha Bayraktar TB2 SİHA ihracatı

Bir ülkeye daha Bayraktar TB2 SİHA ihracatı

Baykar, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurdu.

57 Dakika Önce
2021-10-28 16:15:52
Bir ülkeye daha Bayraktar TB2 SİHA ihracatı

BAYKAR şirketinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedildi.

Paylaşımda ihracatın yapılacağı yeni ülkenin ismi açıklanmazken, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu. #MilliTeknolojiHamlesi"

Ekran Resmi 2021-10-28 16.18.48

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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