Bir devrin sonu! Su-35 kızağa çekiliyor

Rusya, Su-57 hayalet avcılarının seri üretimi için yeni üretim tesisleri kuruyor. Rus kaynakları, Uzak Doğu'daki Komsomolsk-on-Amur havacılık tesisinde yeni üretim montaj hatlarının açıldığını bildirdi. Beşinci nesil avcı uçağı Sukhoi tarafından geliştirilen Su-57, bugüne kadar Rus Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu en modern avcı uçağı olacak.

Rusya Temmuz 2021'de, yılda 12 yeni Su-57 savaş uçağı alacağını duyurmuştu. Ancak Su-57 tedariklerinin tamamı kesintiye uğradı. Su-57 hayalet avcıları için çalışlara yeniden hız verildi. Yetersiz üretim kapasitesi, tasarımsal sorunlar derken Rusya için problemler yumağına dönen proje yeni kurulacak olan seri üretim tesisleriyle tamamlanacak. Buna göre, yeni montaj hattı Uzak Doğu'daki Komsomolsk-on-Amur havacılık üretim tesisinde (KnAAZ) bulunuyor.

RUS HAVA KUVVETLERİ'NİN EN MODERNİ

Beşinci nesil avcı uçağı Sukhoi tarafından geliştirilen Su-57, bugüne kadar Rus Hava Kuvvetleri'nin en modern avcı uçağı olarak kabul ediliyor.

Su-57'nin gücü sadece görünmezlik yeteneklerinde değil, aynı zamanda aktif fazlı dizi radar (AESA), ePilot pilot destek sistemi gibi en gelişmiş Rus havacılık teknolojilerinin yanı sıra çeşitli sensörler ve modern havacılık silahlarından kaynaklanmakta.

Su-57 en az iki yıldır seri üretimdeydi, ancak şu ana kadar sadece 10 adet üretildi. Rusya Federasyonu ile Rostec arasında imzalanan anlaşmaya göre Rusya, 76 Su-57 Felon birimi teslim almayı bekliyor. Rostec'in ilk Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Artyakov, geçtiğimiz günlerde "KnAAZ uçuş test istasyonunun yeni tesislerinin ilk uçağı alması gerektiğini" önümüzdeki yılın ikinci yarısında duyurdu.

ÇİN VE ABD İLE REKABET EDECEK

Rus sitesi Voennoe Delo, yeni üretimin seri üretilen avcı uçaklarının kalitesini ve gizli yeteneklerini artıracağını ayrıca yeni tesisin Çin ve ABD'dekilerle rekabet edebilecek modern teknolojilere sahip olacağını ileri sürdü.

Ancak Rus havacılığının diğer amiral gemisi Su-35 yeni tesiste üretilmeyecek. Konuya aşina olan kişilere göre Rusya Federasyonu, 2027 yılında Su-35'in üretimini sonlandırmayı ve hem iç hem de dış pazar için Su-57 ve Su-75'in seri üretimine odaklanmayı planlıyor. Açılması planlanan yeni üretim tesislerinin üretim hatlarında Su-70 Okhotnik'in üretilip üretilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Voenno Delo, Uzak Doğu'da Amur'daki Komsomolsk'taki tesisin, Rus Hava Kuvvetleri tarafından uzun zamandır beklenen en yeni motorları da kuracağını söyledi. Satürn 30 ticari adını taşıyacak olan kötü şöhretli Izdelie 30 motorunu konu alıyor. Yeni tesis ayrıca Su-57'nin elektronik harp ve lazer koruma sistemleri üzerine montaj çalışmalarını da gerçekleştirecek.

SAATTE HIZI 2.600KM

Su-57'nin maksimum hızı 2.600km/s, tavanı 20km, Su-57'nin maksimum silah yükü ise yaklaşık 14-16 ton. Bu dövüşçünün 12 silah askısı vardır, bazı binekler her biri maksimum 1,5 ton ağırlığa sahip silahları monte edebilir. Yüksek manevra kabiliyetine sahip Su-57, füzelerden kaçabilir ve karşı saldırılara geçebilir.

Star Gazetesi