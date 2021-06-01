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Bir devrin sonu: LG üretimini durdurduğunu açıkladı!

Bir zamanların efsanevi telefon üreticilerinden olan LG, yaptığı açıklama ile akıllı telefon üretimini durdurduğunu açıkladı. Peki LG artık ne yapacak? LG kapandı mı? İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
01.06.2021 15:26:20
Bir devrin sonu: LG üretimini durdurduğunu açıkladı!

Son zamanlarda LG, telefon satışlarında istediği rakamlara ulaşamamıştı. Akıllı telefon üretimindeki zararlar her geçen gün artıyordu. Son dönemlerde teknoloji devinin telefon pazarından çıkacağı iddia edilirken, şirket nisan ayında yaptığı açıklamayla bu iddiaları doğruladı. Ve sonuç olarak LG, bugün yaptığı resmi açıklama ile birlikte akıllı telefon üretimini durdurduğunu kamuoyu ile paylaştı. 

Mevcut LG akıllı telefonları satılmaya devam edecek

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Şirket akıllı telefon üretiminin durdurulduğunu açıkladığında kullanıcıların aklında 'artık daha LG telefonları göremeyeceğiz mi?' sorusu belirdi. Ancak LG sadece akıllı telefon üretiminin durdurulduğunu ve piyasada mevcut olan LG telefonların satışının devam edeceğini aktardı. Ayrıca LG, bir süreliğine teknik servis ve yazılım desteği vereceğini ekledi. LG'nin akıllı telefon istihdamının 6G çalışmaları için kolları sıvayacağını tahmin ediliyor. Tüm bu merak edilen konuların ileriki zamanda cevap bulması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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