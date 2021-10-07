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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Bir büyük sızıntı daha! Twitch, siber saldırıyı doğruladı

Bir büyük sızıntı daha! Twitch, siber saldırıyı doğruladı

Amazon'un çevrimiçi canlı yayın uygulaması Twitch, siber saldırıya maruz kaldığını doğruladı. Sızdırılan 125 gigabyte'lık bilgiler arasında Twitch'te 2019 yılından bu yana en fazla kazanan bilgisayar oyunu yayıncılarının listesi de bulunuyor.

3 Saat Önce
2021-10-07 08:35:20
Bir büyük sızıntı daha! Twitch, siber saldırıyı doğruladı

Amazon'un çevrimiçi canlı yayın uygulaması Twitch, siber saldırıya maruz kaldığını doğruladı.

İsmi bilinmeyen bir bilgisayar korsanı Twitch'in kaynak kodu, müşteri listesi ve yayınlanmamış oyunlar olduğunu iddia ettiği bilgileri sızdırmıştı.

Saldırının haberini ilk olarak Video Games Chronicles yapmıştı.


Twitch sonrasında yaptığı açıklamada "hacklendiğini" kabul ederek saldırının boyutunu tespit etmek için ekiplerinin hızla çalıştığını duyurdu.

Konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayan şirket "ek bilgi olur olmaz kamuoyunu bilgilendireceklerini" belirtti.

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Sızdırılan 125 gigabyte'lık bilgiler arasında Twitch'te 2019 yılından bu yana en fazla kazanan bilgisayar oyunu yayıncılarının listesi de bulunuyor.

Buna göre Dungeons & Dragons oyunun seslendirme sanatçılarının olduğu CriticalRole'e 9,6 milyon dolar, Kanadalı yayıncı xQcQW'ye 8,4 milyon dolar ödenmiş.

 
Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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