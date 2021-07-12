BiP, sesli ve grup görüntülü görüşmelerde desteklenen kişi sayısını 15'e çıkardı

BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, 'Önümüzdeki dönemde de kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşler ve talepleri de dikkate alarak uygulamamızı fark yaratan yeni özelliklerle donatmaya devam edeceğiz' dedi.

BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, 'Bayram öncesinde bir yeniliği daha hayata geçirerek grup görüntülü görüşme özelliğimizdeki katılımcı sayısını 15'e yükselttik. Böylece kullanıcılarımıza bir bayram hediyesi vermek istedik.' ifadelerini kullandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 82 milyondan fazla indirilen iletişim platformu BiP, kullanıcılarının ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak amacıyla fark yaratan yeniliklerine birini daha ekledi.

BiP üzerinden HD kalitesinde gerçekleştirilen sesli ve grup görüntülü görüşmelerdeki desteklenen kişi sayısı 15'e çıktı. Böylece bu bayramda da uzaklar BiP ile yakınlaşırken, kalabalık aileler de aynı anda görüntülü görüşüp bayramlaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, BiP'in dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kullanıcıya sahip global bir oyuncuya dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

'Rakip uygulamalardan çok önce hayata geçirdiğimiz grup görüntülü görüşme, web arayüzünden sesli ve görüntülü arama, kaybolan mesaj, 106 dilde anlık çeviri ve para gönderme gibi özelliklerimizin yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politika sayesinde uluslararası alanda en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biri haline geldik.

Bayram öncesinde bir yeniliği daha hayata geçirerek grup görüntülü görüşme özelliğimizdeki katılımcı sayısını 15'e yükselttik. Böylece kullanıcılarımıza bir bayram hediyesi vermek istedik. Önümüzdeki dönemde de kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşler ve talepleri de dikkate alarak uygulamamızı fark yaratan yeni özelliklerle donatmaya devam edeceğiz.'

- Diğer uygulamalardan BiP'e geçmek çok kolay

Açıklamada yer alan bilgiye göre, diğer mesajlaşma uygulamalarından kolay bir şekilde BiP'e geçiş yapılabiliyor. Tüm dünyada operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP'in 'grup taşıma' özelliği sayesinde, kullanıcılar daha önce kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki gruplarını ve sohbet geçmişlerini hızlı ve kolay bir şekilde BiP'e aktarabiliyor.

Diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak kullanıcılar BiP'e mevcut sohbet gruplarını aktarırken, grupta yer alan BiP'i yüklemiş olan kullanıcıları da tek tek seçmek zorunda kalmadan uygulamaya otomatik olarak ekleyebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.