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Bill Gates yeni nükleer santralinin yerini açıkladı

Bill Gates ve Warren Buffet yeni nükleer santralin nereye kurulacağını açıkladı. Bill Gates yeni nükleer santralini nereye kuracak? İşte detaylar...

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03.06.2021 13:36:23
Bill Gates yeni nükleer santralinin yerini açıkladı

Bill Gates kuruluşu olan TerraPower ve Warren Buffet'ın sahibi olduğu PacifiCorp, yeni nesil nükleer santral için anlaşma sağladı duyurdu. Temiz ve daha verimli enerji üretmek iki şirket, demode reaktörlere nazaran farklı farklı yakıtlarla çalışan küçük ve gelişmiş tesisler inşa etmeyi amaçlıyor. Son olarak hazırlıklarını tamamlayan TerraPower, ilk yeni nesil nükleer santralin nereye inşa edileceğini açıkladı. 

Yeni nesil santraller ABD'de kurulacak

Bill-Gates-Nükleer

Yapılan açıklamada, ilk Natrium reaktör projesini başlatmak için Wyoming‘deki emekliye ayrılan bir kömür arazisinin seçildiğini geleneksel reaktörlere kıyasla  karbonsuz enerji üretimi hedefleniyor. 

Wyoming valiliği tarafından bir açıklama yapıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Wyoming Valisi Mark Gordon, “Bu, karbonsuz enerjiye ulaşma yolundaki en hızlı ve net rotamızdır. Nükleer enerji açıkça en verimli ve temiz yöntemlerden biridir.” ifadelerini kullandı. ABD ve çeşitli hükümetlerin de desteklediği projenin maliyeti ise oldukça yüksek.

TerraPower CEO'su Chris Levesque, nükleer santral inşaatının 7 yıl süreceğini belirtti. Her biri adeta küçük bir şehre yetecek kadar güç üretebilecek olan bu tesislerin tanesinin ise 1 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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