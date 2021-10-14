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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Bilim insanlarını şaşırtan sonuç

Bilim insanlarını şaşırtan sonuç

Çin'in Ay'a gönderdiği keşif aracının topladığı örnekler Dünya'ya getirildi. Toplanan örnekler incelendiğinde 1.97 milyar yıl öncesinde bile Ay'da volkanik hareketlilik olduğu tespit edildi.

10 Saat Önce
2021-10-14 08:39:50
Bilim insanlarını şaşırtan sonuç

Çin'in Ay'a gönderdiği keşif aracının topladığı örnekler Dünya'ya getirildi.

Bilim insanları Ay'ın yüzeyinden alınan kaya parçalarını incelediklerinde şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.

40 yıldan uzun süredir ilk defa Ay'dan Dünya'ya kaya örneği getirildi. Bu örnekler uluslararası bir araştırma ekibi tarafından incelendi.

Apollo görevleri sırasında toplanan örnekler Ay'daki volkanik aktivitelerin geçmişini 3 milyar yıl öncesine dayandırıyordu.

Ancak yeni bulgulara göre Ay'da çok daha sonraki dönemde bile volkanik hareketlilik bulunuyordu. Toplanan örnekler incelendiğinde 1.97 milyar yıl öncesinde bile Ay'da volkanik hareketlilik olduğu tespit edildi.

Dünya'nın uydusu Ay'ın 4.5 milyar yaşında olduğu biliniyor. Ay'da şu anda herhangi bir hareketlilik bulunmuyor ama uydunun geçmişte oldukta hareketli olduğu tahmin ediliyor.

Ay'ın yüzeyinin altında bu volkanik hareketliliğin izi olan lav tünelleri bulunuyor.

Ay'da daha önce 1 milyar yıl öncesine ait volkanik kayaç parçalarına rastlanmıştı. Yapılan incelemeler bu kayaların Ay'a çarpan meteorlarla geldiğini ortaya koymuştu.

Yeni yapılan çalışma ise toplanan örneklerin Ay merkezli olması açısından önem arz ediyor.

Bilim insanları araştırmada 50 milyon yıllık bir sapma hatası olabileceğini belirtiyor. Araştırmacılara göre Evren'in yaşı düşünüldüğünde bu oldukça kesin bir sonuç.

Kaynak: NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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