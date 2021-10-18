Bilim insanlarından tehlikeli öneri! Havaya uçurmayı önerdiler

Dünya için tehlikeli asteroitleri havaya uçurmayı öneren bir grup bilim insanı, yaşamı tehdit eden asteroitlerin yoluna bir dizi delici çubuk fırlatarak, asteroitleri yüzlerce küçük parçaya ayırmayı planlıyorlar.

California Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, yeni bir gezegen savunması yöntemi olan PI ("pulverize et") kullanarak Dünya'yı potansiyel bir asteroit tehlikesinden kurtarmayı teklif etti.

Bilim insanları, asteroitin yoluna bir dizi delici çubuk fırlatarak büyük, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden asteroitleri yüzlerce küçük parçaya ayırmayı planlıyorlar.

PI planı, yaklaşan bir asteroitin yoluna düzinelerce mızrak benzeri "delici çubuk" yerleştirmeyi ve uzay nesnesini yüzlerce parçaya "püskürtmeyi" gerektiriyor.

1.8 ila 3 metre uzunluğundaki çubuklar, yaklaşan bir asteroiti Dünya atmosferine ulaşmadan çok önce parçalara ayırmak için nükleer patlayıcılar içerecek.

Dünyaya düşen bir asteroit binalara ve insanlara zarar verebilir. Örneğin Rusya'nın Chelyabinsk kasabası üzerinde 15 Şubat 2013 günü parçalara ayrılarak patlayan ve 1200 kişiyi hastanelik eden bir asteroitin (göktaşı), Hiroşima'ya atılan atom bombasının 30 katı gücünde olduğu anlaşılmıştı.

Asteroit şehirden çok uzakta olmayan Chelyabinsk üzerinde patlasaydı, şok dalgasının bir sonucu olarak milyonlarca insan ölebilirdi.

California Üniversitesi'nden fizikçiler Philip Lubin ve Alexander Cohen bir makalesinde, "Bir büyük asteroit ile yüzlerce küçük asteroit arasındaki fark, kafanıza düşen 500 kilogramlık bir piyano ile aynı yükseklikten düşen 500 kilogram köpük top arasındaki fark kadardır" diye yazdı.

NASA, 140 m çapında 8 binden fazla Dünya'ya yakın asteroitin hareketini takip ediyor, ancak Chelyabinsk olayının gösterdiği gibi, daha küçük nesneler de gezegene büyük zarar verebilir.

Bilim insanları, yeni PI yöntemini, gezegeni korumak için, roketleri kullanarak Dünya'ya yakın bir asteroitin gidişatını değiştirmeyi amaçlayan NASA'nın DART'ından (Çift Asteroit Yönlendirme Testi) daha esnek bir plan olarak adlandırıyorlar.

Bilim insanları, "PI, Dünya'yı koruma zorluğunun sadece bir parçası, bu yüzden gökyüzüne bu kadar odaklanıyoruz" diyor.

Kaynak: baigenews-kz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.