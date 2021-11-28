Bilim insanları, Samanyolu’nu birbirine bağlayan bir gaz dalgası keşfetti

Güney Amerika’da gözlem yapan bir grup gök bilimci, Samanyolu’nu birbirine bağlayan bir maddeyi keşfetti. Galaksinin etrafında böyle bir yapıyla ilk kez kez karşılaşan araştırmacılar, bu yapının neye sebep olabileceğini kestiremediklerini ifade etti.

Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'tan gök bilimcilerin oluşturduğu bir araştırma ekibi, Samanyolu'nu birbirine bağlayan ‘tüy' benzeri bir gaz köprüsünü gözlemledi. Şili'de gerçekleştirilen gözlemin detayları geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Astrofizik Dergisi'nde yayınlanan makaleye göre bu madde, galaktik merkezden uzanarak galaksinin iki sarmal kolunu birleştiriyor. Araştırmacılar, böyle bir yapının ilk kez görüntülendiğinin altını çizdi.

Samanyolu'nun ilk tüyü bulundu

Köln Üniversitesi'nden bir grup akademisyen, galaksimizdeki yoğun karbon monoksit gazı bulutları incelemeleri sırasında daha önce görülmemiş bir maddeyi keşfetti. Samanyolu, Hintçede Akasha Ganga, yani “Gökyüzündeki Ganj Nehri” olarak adlandırılıyor. Çalışmayı yürüten ekip, Galaksinin tüyü olarak nitelendirdikleri bu ince, soğuk ve yoğun gaz filamentine, Hindistan'daki Ganj Nehri'nin kaynağındaki buzuldan esinlenerek "Gangotri Dalgası" adını verdi.

Gök bilimciler, Samanyolu'nun galaktik merkezi yakınlarında 6.000 ile 13.000 ışık yılı boyunca uzanan dalgalı bir yapıya sahip olan Gangotri Dalgası'nın, binlerce ışık yılı boyunca aşağı yukarı sallandığını gözlemledi.

Dalganın kütlesinin, yaklaşık dokuz güneşe eşit olduğunu tahmin eden araştırmacılar bu dalga hareketinin neye sebep olabileceğinden emin olmadıklarını belirtti.

Araştırmacılar, diğer galaksilerde de benzer yapılarda gaz tüylerinin bulunduğunu ancak Samanyolu'nda böyle bir maddeyle ilk kez karşılaştıklarının altını çizdi.

Araştırma ekibinden Dr. Veena Samanyolu'nda böyle bir yapının var olmasının, galaksinin içten dışa doğru haritalandırılmasını çok zorlaştırdığını ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.