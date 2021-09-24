Bilim insanları, Samanyolu'nda dev bir 'boşluk' keşfetti

Samanyolu'nda Perseus ve Taurus adlı toz ve gaz bulutlarını inceleyen gök bilimciler, dev bir 'boşluk' keşfetti.

Samanyolu'nda Perseus ve Taurus adlı toz ve gaz bulutlarını inceleyen gök bilimciler, dev bir 'boşluk' keşfetti. Moleküler bulutları birbirlerine bağlayan kemerin 6 ila 22 milyon yıl önce oluşmuş bir "boşluk" olduğu sonucuna varıldı.

Astrophysical Journal Letters adlı bilim dergisinde yayınlanan makalede astronomlar, üç boyutlu haritalarla yaptıkları incelemede, Samanyolu'nda 100 milyon yıl önce bir yıldız patlaması sonrası oluşan bulutsular Perseus ve Taurus'un bir çeşit dev "boşluğu" çevrelediğini keşfettiklerini açıkladı.

Samanyolu galaksisindeki Perseus ve Taurus, yeryüzüne yakınlıklarından (500 ile bin ışık yılı) dolayı uzun zamandır astronomlar tarafından inceleniyor.

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden ve makalenin baş yazarlarından Gökbilimci Shmuel Bialy, iki bulutsu hakkındaki "ilginç olanın" aralarındaki "bağ"ın düşünülenin aksine "dev bir boşluk" olduğunu ifade etti.

"İçi boş bir çeşit küre"

Bilim insanları Avrupa Uzay Teleskobu Gaia'dan gelen veriler çerçevesinde "Per-Tau Shell" adı verilen böylesi bir yapının ilk defa 3 boyutlu bir haritasını çıkarmayı başardı.

Bialy yaklaşık 4,7 milyar km çapında olduğunu düşündükleri ve "süperbalon" adını taktıkları "küre"nin içinin boş olduğu ve bu boşluğun dışını ise Perseus ve Taurus'un kapladığı sonucuna vardıklarını ifade etti.

Boşluğun içinde yine de bir miktar toz olduğunu da belirten araştırmanın diğer bir yazarı Kozmolog ve Astrofizisyen Torsten Ensslin, tozun bulutsulara oranla "çok düşük bir yoğunluğa" sahip olduğunu söylüyor.

Araştırmacı 2019 ve 2020'de Güneş ile Dünya arasında bulunan toz bulutlarının 3 boyutlu haritasını çıkarmayı başarmıştı. Gaia teleskobundan elde edilen yer ve karakter verileri sayesinde 5 milyon adet yıldız haritada yer almıştı.

"Boşluğu, genişlemesinin en son evresinde, Persee ve Taurus bulutsularının oluşmasına izin verdiği bir anda inceliyoruz" diyen Bialy, çalışmanın yeni oluşan yıldız popülasyonuna kayacağını kaydediyor.

Profesör Ensslin ise "Per-Tau Shell" gibi "çok sayıda yeni yapının keşfedileceği" beklentisinde. "Bu balon diğerlerinden sadece bir tanesi" diyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.