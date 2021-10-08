Bilim insanları, Mars'ta yeni bulgulara ulaştı

Mars'ta yaşam belirtileri arayan bilim insanları, uzay keşif aracı 'Perseverance'ın gönderdiği bilgiler ışığında yeni bulgulara ulaştı.

Açıklanan bir araştırmaya göre, Mars'tan alınan görüntüler, suyun milyarlarca yıl önce Kızıl Gezegenin manzarasını şekillendirmeye nasıl yardımcı olduğunu ortaya koyuyor ve eski yaşamın kanıtlarını aramaya rehberlik edecek ipuçları sağlıyor.

NASA'nın 'Perseverance' aracı şubat ayında, Jezero kraterine indi. Bilim adamları, uzaydan görülebilen yelpaze şeklindeki bir deltada birikmiş tortudan hareket ederek bir nehrin eskiden bir gölü beslediğinden şüphelendi.

Science dergisindeki çalışma, bir zamanlar deltanın kıyısı olan uçurumların Perseverance tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü görüntülerini analiz etti. Kayalıkların içindeki katmanlar, oluşumunun nasıl gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

"Nehir deltalarındaki desenlere benziyor"

NASA astrobiyoloğu Amy Williams ve Florida'daki ekibi, krater tabanından görülen kayalıkların özellikleri ile Dünya'nın nehir deltalarındaki desenler arasında benzerlikler buldu.

Çalışma, en alttaki üç katmanın şeklinin, erken dönemlerde bir su varlığını ve sürekli akış gösterdiğini; bunun da yaklaşık 3,7 milyar yıl önce Mars'ın "hidrolojik bir döngüyü destekleyecek kadar sıcak ve nemli" olduğunu ortaya koyuyor.

En üstteki ve en yeni katmanların, çapı bir metreden fazla olan kayalar içerdiği, bunun da şiddetli bir sel ile oraya dağılmış olabileceği belirtiliyor.

Bulgular, araştırmacıların, varsayılan Mars yaşam formlarının "biyo-imzalarını" içerebilecek toprak ve kayalar için geziciyi nereye göndereceklerini bulmalarına yardımcı olacak.

Williams, basın açıklamasında, "Yörünge görüntülerinden deltayı oluşturanın su olması gerektiğini biliyorduk. Bu görüntülere sahip olmak, sadece kapağına bakmak yerine kitap okumak gibidir." dedi.

'Perseverence'ın Mars görevi

Mars'ta yaşamın var olup olmadığını bulmak, onlarca yıl süren ve geliştirilmesi milyarlarca dolara mal olan bir proje olan 'Perseverence'ın ana görevi.

Keşif aracının altı tekerlekli robotu, 6 Eylül'de "Montdenier" olarak adlandırılan ilk örneğini ve 8 Eylül'de aynı kayadan ikinci "Montagnac" olarak anılan ikinci örneğini topladı.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın kızıl gezegendeki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Perseverance'ın Mars'tan ilk örnek alma denemesi başarısız olmuş, bunun üzerine NASA yeni bir protokol geliştirmişti.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.