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Bilim insanları, eşsiz bir elmas türü ürettiklerini açıkladı
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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Bilim insanları, eşsiz bir elmas türü ürettiklerini açıkladı

Bilim insanları, eşsiz bir elmas türü ürettiklerini açıkladı

ABD’li bilim insanları, yeni ve eşsiz bir elmas türü üretmeyi başardılar. Isıya karşı normal elmaslardan çok daha dayanıklı olduğu ileri sürülen yeni elmasın endüstri alanında kullanılması hedefleniyor.

56 Dakika Önce
2021-11-26 08:09:31
Bilim insanları, eşsiz bir elmas türü ürettiklerini açıkladı

Dünya kabuğunun altındaki sıcaklık ve basınçla birlikte yaklaşık üç milyar yıl önce oluşmaya başlayan elmaslar, karbon atomlarının kristalleşmeye başlamaları sonucu oluşuyor. Dünyanın en değerli mücevheri olan elmaslar, görsellikleriyle estetik duygumuzu canlandırdıkları gibi aynı zamanda insanoğlunun keşfettiği ‘en sert' madde konumunda.

Bilim insanları, şimdi de laboratuvar ortamında bu değerli mücevherin yeni bir türünü üretmeyi başardılar. Sıcaklığa karşı normal elmaslardan daha dayanıklı olan bu yeni yapı, diğer bütün mücevherlerden daha farklı bir konumda. ABD'deki George Mason Üniversitesi'nde görev alan araştırma ekibi, Howard Sheng liderliğinde bu eşsiz yeni elması üretmeyi başardılar.

Endüstri alanında kullanılması hedefleniyor

Araştırma ekibi, normal yollarla oluşan elmasların ‘kristal yapılar' ve ‘düzensiz yapılar' olarak iki ana moleküler yapı türü olduğunu belirtiyor. Fakat üretilen bu yeni elmas, bu iki türün ortasında bir moleküler yapıya sahip. ‘Parakristalin' olarak adlandırılan bu yeni elması üretmek için kullanılan basınç, Dünya'nın en derin noktası Mariana Çukuru'ndaki basınçtan 270 kat daha yüksek. Üretildiği sıcaklık ortamıysa 1200 derecenin üzerinde.

Araştırmacılar, ürettikleri yeni maddenin elmaslar kadar sert ve sıcaklığa çok daha dayanıklı olmalarından dolayı endüstriyel aletlerde kullanılmaya oldukça uygun olduğunu belirtiyor. ‘Parakristal' yapıların başka katı maddelerde de oluşturulabileceğini ileri süren ekip, başka malzemelerin ısıya dayanıklı modellerini yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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