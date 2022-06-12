Bilim İnsanları, -35 derecede bile çalışabilen pil geliştirdi

Bilim insanları, soğukta çalışmayan ve ömrü kısalan piller için bir çözüm geliştirdi. Bu çözüm sayesinde piller -35 derece bile sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Piller, günümüzde akıllı telefonlardan tutun saatlere ve hatta otomobillere kadar hayatımızın her alanında vazgeçilmez bir nesne olmuş durumda. Ancak hayatımızda bu kadar önemli bir yeri olan piller genellikle fazla soğuk ve fazla sıcak havalarda kimi zaman çalışmıyor kimi zamansa bu aşırı sıcaklar ve soğuklar pilin ömrünü ciddi oranda kısaltabiliyor.

Bu sorunu çözmek isteyen Çin'deki kimya mühendisleri ve bilim insanlarından oluşan bir ekip, sıfırın altında çok düşük sıcaklıklarda bile çalışabilen bir batarya geliştirdi.

Peki normal bataryadan ne farkı var?

Bu batarya, bilinen sıradan lityum iyon pillere göre aşırı düşük sıcaklıklarda bile sorunsuz çalışabildiği için soğuk bölgelerde kullanılan akıllı telefonlardan otomobillere kadar pek çok ürün artık sorunsuz bir şekilde çalışabilecek. – 35 derecede bile çalışan bu piller, sıradan pillere göre biraz farklı bir yapıda tasarlandı.

Normalde pillerin içinde bulunan grafit, pilin işlevsel çalışması için en önemli parçalardan biridir. Fakat mühendisler, pillerin içindeki grafiti kobalt ile değiştirerek pillerin çok daha uzun ömürlü olmasını ve çok daha düşük sıcaklıklara dayanabilmesini sağladı. Yeni nesil piller ile üretilen otomobil bataryaları, soğuk havalarda %30 daha fazla menzile sahip olacak.

Bu yeni piller şimdilik bir saat pili boyutunda üretilip test edilmiş olsalar da mühendisler ve bilim insanları çok yakında daha büyük pillerle çeşitli denemeler yapacaklarını açıkladı.

Kaynak: webtekno.com