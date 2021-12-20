Bilgisayar klavye tuşlarının kısa yolları nelerdir?
Bilgisayar kullanımı eğitim ve iş nedeniyle günlük hayatın bir parçası olmaya devam etmekte. Özellikle iş yerinde masa başında çalışan kişiler yoğun olarak bilgisayar kullanmakta. Bilgisayar kullanırken en önemli olan unsur ise pratik kullanımdır. Bu kullanım ise klavye üzerinden yapılmaktadır. Klavye üzerindeki birtakım tuşlar kısa yol tuşları bilgisayarı daha pratik kullanmamızı sağlamaktadır. Peki, klavye tuşlarının kısa yolları nelerdir?
2021-12-20 11:11:57
Bilgisayar klavyesinde birçok tuş ve o tuşlara ait fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu tuşların birbirinden farklı görevleri bulunur. Bu görevlerde klavyeyi daha hızlı ve pratik kullanmamızı sağlar. Klavyenin kısa yol tuşları bilgisayarı daha hızlı ve pratik kullanmak isteyen kişiler tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin devamı…
Klavye kısa yol tuşları nelerdir?
CTRL+X (Kes) Bir metni ve öğeyi sayfadan tamamen alır.
CTRL+C (Kopyala) Bir metni ve öğeyi sayfadan kopyalar.
CTRL+V (Yapıştır) Kestiğiniz veya kopyaladığınız öğeyi istediğiniz yere yerleştirir.
DELETE (Sil) Seçtiğiniz öğeyi siler.
CTRL+Z (Geri Al)
CTRL+A (Tümünü seç) Sayfadaki bir metni ve öğeyi seçer
ESC (Geçerli görevi iptal et)
Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)
Bir öğeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili öğeye kısayol oluştur)
F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
CTRL+SAĞ OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına götür)
CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına götür )
CTRL+AŞAĞI OK (Ekleme noktasını sonraki paragrafın başına götür)
CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın başına götür )
Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin bloğu vurgula)
Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öğe seç veya bir belgede metin seç)
F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara)
ALT+ENTER (Seçili öğenin özelliklerini görüntüle)
ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık)
ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için kısayol menüsünü aç)
CTRL+F4 (Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçiş yap)
ALT+ESC (Öğeler arasında açılma sıralarına göre dön)
F6 tuşu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında dolaş)
F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini'ndeki Adres çubuğu listesini görüntüle)
ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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