Bilgisayar klavye tuşlarının kısa yolları nelerdir?

Bilgisayar kullanımı eğitim ve iş nedeniyle günlük hayatın bir parçası olmaya devam etmekte. Özellikle iş yerinde masa başında çalışan kişiler yoğun olarak bilgisayar kullanmakta. Bilgisayar kullanırken en önemli olan unsur ise pratik kullanımdır. Bu kullanım ise klavye üzerinden yapılmaktadır. Klavye üzerindeki birtakım tuşlar kısa yol tuşları bilgisayarı daha pratik kullanmamızı sağlamaktadır. Peki, klavye tuşlarının kısa yolları nelerdir?