Beyni ve atan kalbi bulunan ‘yapay’ embriyo

Cambridge Üniversitesinde çalışan araştırmacılar, fare kök hücrelerinden beyin, atan bir kalp ve vücudun diğer tüm organlarının temellerini oluşturan model embriyolar geliştirmişler. Bilim insanlarının yeni çalışması, yaşamın ilk aşamalarını tekrar oluşturmada yeni bir yol sunuyor.

Profesör Magdalena Zernicka Goetz'in öncülük ettiği araştırma takımı, embriyo modelini yumurta veya sperm olmadan kök hücreler kullanarak geliştirmiş. Vücudun ana hücreleri olan kök hücreler gelişip, vücuttaki neredeyse tüm hücre türlerine dönüşebiliyor.

Memelilerin erken gelişim evresinde bulunan üç tip kök hücreyi etkileşim kurmaya başladıkları noktaya kadar yönlendiren araştırmacılar, doğal süreçleri labotuvarda taklit etmişler. Özel bir gen setinin ifadesini teşvik ederek ve bunların etkileşimleri için benzersiz bir ortam oluşturarak, kök hücreleri birbirleriyle ‘konuşturmayı' başarmışlar.

Kök hücreler kendi kendilerine organize olarak, atan kalpler ve beynin temellerinin yanısıra embriyonun geliştiği ve ilk haftalarında besinlerini aldığı yumurta kesesi oluşana kadar ardışık gelişim aşamalarından geçerek ilerleyen yapılara dönüşmüşler. Cambridge'da geliştirilen bu modeller, diğer yapay embriyoların aksine ön taraf da dahil beynin tamamının gelişmeye başladığı noktaya ulaşmış. Çalışma ulaşılan bu gelişim aşaması, kök hücrelerden elde edilen diğer tüm modellerden daha ileride bulunuyor.

Bulgular üç hafta önce Nature bülteninde sunuldu.

Yazar: Sarah Collins ve Jacqueline Garget/Cambridge Üniversitesi. Çeviren: Ozan Zaloğlu. (popsci.com)