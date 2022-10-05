Beyni bitki olan palalı robot yaptı
Teknolojideki gelişmelere bir yenisi eklendi. David Bowen isimli bir tasarımcı ve mucit, herhangi bir insan müdahalesi gerekmeden bir ev bitkisini “beyin” olarak kullanan palalı bir robot icat etti.
2022-10-05 10:40:58
Daily Star'da yer alan habere göre, Plant Machete isimli robotta, deve tabanı bitkisinin yapraklarından elektrik sinyallerini toplayan ve bunları palasını özerk bir şekilde dilimlemek, bıçaklamak ve savurmak için kullanan sensörler bulunuyor.
HENÜZ YERİNDEN AYRILAMIYOR
Sistem, bitkinin yaprakları boyunca değişen sinyallerini okumak için bitkiye bağlı açık kaynaklı bir mikro denetleyici kullanıyor.
Konu hakkında konuşan Bowen, "Bu sinyaller özel yazılımlarla, pala tutan endüstriyel robotun eklemlerinin hareketleriyle gerçek zamanlı olarak eşleştirilir. Bu şekilde, sistemden gelen girdilere göre palanın hareketleri belirlenir" dedi.
Robotlarla insanların savaşının kısa süre sonra başlayacağı öngörülerinin ardından sistemin henüz kurulum noktasından ayrılamaması, robotların yakın zamanda "intikam" için harekete geçmeyeceği ve “veganların peşine düşmeyeceği” anlamına da geliyor.
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