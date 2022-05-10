Berat Kalay: “Dijitalleşen firmalar başarı elde ediyor!”

Dijitalleşen firmaların büyüme yüzdelerinin arttığını, dijitalleşmeyle uyumlu bir hizmet anlayışının önemli olduğunu belirten Sosyal Medya Uzmanı Berat Kalay, “Dijital bir çağdayız. Bu nedenle artık her alanda dijitalleşmenin etkilerini yaşıyoruz. Bu durum, sektör fark etmeksizin firmaların dijitalle uyumlu bir çalışma içerisinde olmalarını zorunlu kılıyor.” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Uzmanı olarak çalışmalarını sürdüren, bir yandan da içerisinde bulunduğu sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalay, dijitalleşen firmalar hakkında açıklamalar yaptı: “Biliyorsunuz teknolojinin çok önemli etkileri var. Her şeyden önce zamandan tasarruf elde etmemizi sağlıyor. Bunun yanı sıra maliyetten de tasarruf elde edebiliyoruz. Bu nedenle teknolojinin sunmuş olduğu imkanları kullanmak, firmaların hizmet ağını genişletmek adına daha fazla zaman elde etmelerini sağlıyor. Ayrıca firma içerisindeki iletişimin internet üzerinden sağlanması, pek çok işlemin internet ortamında muhafaza edilmesi; firma güvenliğini de mümkün kılıyor. Bu hususların her biri, firmaların dijitalleşmek adına yatırım yapmalarının ne denli önemli olduğunu anlamamızı sağlıyor. Öte yandan firmaların dijitalde kendilerine yer edinmeleri, ürün / hizmet satışını çok daha efektif bir şekilde yapmalarını olanaklı hale getiriyor. Ayrıca bu sayede müşteri memnuniyeti adına çok daha etkili bir çalışma gerçekleştirmek mümkün. Özellikle büyüme hedefi olan firmaların, zaman içerisinde dijitalleşmeye ayak uydurduklarını, bu konuya yatırımda bulunduklarını belirtebiliriz.”

Dijitalleşmeye Uyum Sağlayan Firmalar Büyüme Yüzdelerini Arttırıyor

Dijitalleşmek adına zaman ayıran ve bu konu için bütçe ayırmakta olan firmaların öngörülü bir şekilde hareket ettiklerini belirten Berat Kalay, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Dijitalleşme geniş bir kavram. Aslında teknolojinin birçok nimetinden faydalanılmasını olanaklı hale getiriyor. Bu nedenle özellikle büyüme hedefinde olan firmaların dijitalleşme adına önemli adımlar attıklarını gözlemliyoruz. Elbette firmaların kısa sürede internet dünyasına uyum sağlaması olanaklı hali değil. Şirket çalışanlarının da yeni sistemi benimsemeleri ve sisteme uygun hareket edebiliyor olması önemli. Fakat dijitalleşen firmaların çok daha hızlı büyüdüklerini gözlemliyoruz. Bu durum, dijitalleşmenin firmalar açısından ne denli önemli olduğunu anlamamızı sağlıyor. Son zamanlarda özellikle firmaların sosyal medya platformlarında yer aldıklarını gözlemliyoruz. Biz de kurumsal bir hizmet anlayışıyla müşterilerimize bu konuda destekte bulunuyoruz.”