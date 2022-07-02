'Bayram fırsatları' Teknosa'da

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'da, notebooklardan akıllı telefonlara, gaming aksesuarlardan şarjlı süpürgelere pek çok üründe 'bayram fırsatları' başladı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'da, notebooklardan akıllı telefonlara, gaming aksesuarlardan şarjlı süpürgelere pek çok üründe 'bayram fırsatları' başladı.

Şirket açıklamasına göre, Teknosa, Kurban Bayramı'nda hem ev ihtiyaçları hem bayram hediyeleri için özel indirimler, hediyeli ürünler ve avantajlı ödeme seçenekleriyle tüketicilerin yanında oluyor. 1-30 Temmuz tarihleri arasında bilgisayar grubunda çeşitli kampanyalar başlatan Teknosa'da, farklı modellerdeki Acer notebooklar kampanyalı fiyatlarının yanı sıra Tekno Garanti ve Offfice hediye seçenekleriyle teknoloji severler için bir alternatif oluşturuyor. Kampanya kapsamında 2 bin 799 TL'lik Samsung Galaxy tabletin yanında da Tekno Garanti hediye olarak veriliyor.

5-10 Temmuz tarihleri arasında ise Samsung s20fe akıllı telefon yanında 699 TL değerinde Samsung Fit2 akıllı bileklik hediyesi sunuluyor.

Tüm gaming aksesuarlarda yüzde 20'ye varan indirim fırsatları sunan Teknosa, sevdiklerine bayram hediyesi almak isteyenlere yeni nesil kulaklıklar ile bir seçenek oluşturuyor. 1-10 Temmuz tarihleri arasında Apple Airpods 2. nesil bluetooth kulak içi kulaklık ve şarj kutusu 2 b in189 TL'den, 3. nesil bluetooth kulak içi kulaklık ve şarj kutusu ise 2 bin 999 TL'den tüketicileri bekliyor. 1-4 Temmuz tarihleri arasında geçerli beyaz eşya fırsatlarında da evdeki yardımcılar arasında yer alan Philips şarjlı süpürgelerde Teknoclub üyelerine özel yüzde 10 indirim bulunuyor. Ayrıca Philips PGC8723/20 Perfect Care Performer buhar kazanlı ütüye de 2 bin 499 TL'ye sahip olunabiliyor.

Kampanyadan Teknosa'nın 69 ile yayılan mağazaları ve teknosa.com'dan alışveriş yapanlar yararlanabilecek. Ayrıca teknoloji odaklı bir pazaryerine dönüşen teknosa.com'da anne-bebek ürünlerinden müzik aletlerine, spor ürünleri ve kamp malzemelerinden hobi ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride zengin ürün gamı da tüketicileri bekliyor.